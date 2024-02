La coratina Pia Ferrante debutta a Bisceglie con una sua versione di Medea

Debutta in una storica chiesa romanica, a Bisceglie, la coratina Pia Ferrante, diretta da Gianluigi Belsito, regista di tre cortei storici organizzati ultimamente a Corato dalla associazione Agorà 2.0.I due artisti affrontano personaggi della drammaturgia classica per confrontarsi su tematiche di attualità in un esperimento che Belsito ha curato con allievi e attori del suo Teatro del Viaggio, di scena sabato 17 febbraio presso l'antica chiesa romanica di Santa Margherita a Bisceglie.Dico la Verità, il titolo della performance, si stacca da una impostazionedel tipo palcoscenico-platea per diventare una sorta di confessione intima,più dolce o più dura, più intangibile o più diretta, rivolta a un numerolimitato di spettatori che fungono da interlocutori silenziosi.Così"Medea", da Euripide, racconta dal suo controverso punto di vista perché haucciso i suoi bambini, l'ebreo "Shylock", dello shakespeariano Mercante di Venezia, accende un faro sul razzismo, "Dorian Gray" di Oscar Wilde denuncia una società che ti vuole eternamente giovane e bello, la "Fedra" di Racine si innamora perdutamente di un ragazzo molto più giovane di lei, figlio di suo marito, "Nora", da Casa di Bambola di Ibsen, diventa l'eroina della emancipazione della donna, "Antigone" di Sofocle con la sua pietasverso il fratello ucciso in guerra combatte tenacemente contro la legge che ne impedisce una degna sepoltura, "Else", dal racconto di Schnitzler, arriva a conseguenze estreme per essere stata costretta al compromesso.Michelangelo Camero, Wilma De Feudis, Cindy Gjergji, Isa Papagni, GirolamoSpagnoletti, Sonia Storelli e Angelica Uva, e appunto Pia Ferrante, sottola guida di Gianluigi Belsito, hanno rielaborato personalmente i loromonologhi, nel corso di un laboratorio di scrittura drammaturgica e interpretazione, in collaborazione con la Nuova Accademia Orfeo di Vanna Sasso.Il debutto ufficiale, con doppio orario alle 18.30 e alle 20, è organizzatodalla Associazione 21, e si avvale del patrocinio di Libri nel Borgo Anticononché del supporto di Amnesty Puglia e Matera.