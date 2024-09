Rubati due autocarri a Corato, uno ritrovato a Terlizzi

L'episodio in località Portoni,,dove il conducente, vistosi scoperto, ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga

Ancora una brillante operazione è stata portata a termine dalle GpG della Metronotte. Durante la notte sono stati asportati almeno due autocarri da un'azienda di Corato, uno dei quali è stato intercettato dalle nostre pattuglie in servizio a Terlizzi.Ad insospettire è stato l'atteggiamento del conducente del veicolo che alla vista delle nostre auto ha aumentato la sua andatura. Immediata la segnalazione ai Carabinieri. Il conducente dell'autocarro rubato, ormai vistosi scoperto, ha abbandonato il veicolo al centro strada in località Portoni a Terlizzi e si è dato alla fuga nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce.