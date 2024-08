Tagliano la rete di recinzione di un sito di energia, ma arriva la Metronotte

L'episodio risale alla notte scorsa, ladri in fuga a mani vuote dopo aver tentato il colpo in un impianto di produzione di energia elettrica

Hanno tagliato la rete di recinzione di un sito di produzione di energia elettrica nelle campagne di Bisceglie, al confine col territorio comunale di Corato, e poi, una volta all'interno, hanno provato a mettere a segno un furto, ma l'arrivo di gran carriera delle pattuglie dellali ha messi costretti alla fuga a mani vuote.Non si placano nemmeno in questo periodo, dunque, le azioni dei malviventi. L'episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa, quando una squadra di ladri ben organizzata si è introdotta all'interno di un impianto di produzione di energia elettrica ubicato nelle campagne di Bisceglie, al confine con il territorio comunale di Corato. I malviventi, vestiti con abiti scuri e naturalmente a volto coperto, in pochissimi minuti, hanno sabotato l'impianto d'allarme presente all'interno del sito.Poi, dopo aver creato uno squarcio nella rete perimetrale dell'impianto, si sono introdotti all'interno, ma l'impianto di antintrusione della struttura, dotato anche di un sistema di videosorveglianza, ha consentito all'operatore di turno della centrale operativa dell'istituto di vigilanza privato di Ruvo di Puglia di notare movimenti sospetti, inviando subito sul luogo una pattuglia. L'arrivo dei vigilantes ha messo in fuga i malviventi, riusciti a scappare a piedi nelle campagne, favoriti dal buio.I ladri, infatti, per evitare le manette, sono fuggiti a mani vuote scorgendo in lontananza la pattuglia della, ma sono stati ugualmente immortalati dalle videocamere di sorveglianza poste nell'impianto. I filmati sono nelle mani deidella, arrivati sul posto e a cui sono affidate le indagini.