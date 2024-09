Estate 2024, il bilancio dei controlli della Metronotte

Anche in quest'estate l'istituto di vigilanzaha assicurato, fra Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia, importanti servizi di controllo del territorio per assicurare un'estate sicura ai propri associati. Fra giugno, luglio e agosto, gli agenti hanno recuperato dieci veicoli, sventato otto furti e sono intervenuti per quattro incendi.«Tra questi - è scritto in un post dell'istituto di vigilanza che ha la propria sede a Ruvo di Puglia -, una gru di grandi dimensioni del valore di oltre 1 milione di euro. Un recupero davvero molto importante».: «Grazie alla nostra vigilanza attiva - si legge ancora - abbiamo protetto diverse utenze, includendo abitazioni, impianti fotovoltaici e fondi agricoli. Abbiamo impedito furti di frutta, salvaguardando il duro lavoro dei nostri agricoltori».4, inoltre, le segnalazioni di incendio avvenute in estate. «La nostra prontezza - è scritto sulla paginadell'istituto di vigilanza- ha aiutato a prevenire danni maggiori, dimostrando l'importanza di una vigilanza competente e tempestiva». I vigilantes, inoltre, hanno «soccorso una signora anziana caduta in casa, un intervento che sottolinea il nostro impegno non solo nella sicurezza, ma anche nel benessere della comunità», conclude il bilancio estivo del 2024.«L'estate è un periodo di grande attività per tutti, e Metronotte non fa eccezione!», è lo slogan scelto dall'agenzia di sicurezza che dopo avere sciorinato alcuni dei «risultati straordinari che abbiamo raggiunto in questi mesi» ha ringraziato tutti: «Grazie alla fiducia che riponete in noi, possiamo fare la differenza ogni giorno».