Una lunga mattinata di confronto e due giornate caratterizzate dalle escursioni naturalistiche. L'iniziativa "La Murgia incontra il mare", intrapresa da Centro sub Corato con il patrocinio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del Comune di Corato, abbraccerà l'ambiente scolastico e le associazioni che si occupano della tutela del territorio.Il primo appuntamento è in programma, a partire dalle ore 8:30 e fino alle 13:15,con un incontro tematico su "Le vie dell'acqua dalla Murgia al mare". Previsti i saluti istituzionali di Giovanni Strippoli (Centro sub Corato), Maria Pia Sardano (Amici dei musei), Corrado De Benedittis (Sindaco di Corato), Beniamino Marcone (vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Corato), Savino Gallo (dirigente scolastico del "Federico II Stupor Mundi"), Francesco Squeo (componente della Consulta comunale dell'ambiente), Giuseppe Faretra (presidente Legambiente Corato). In seguito, interverranno il fotografo naturalista e guida del Parco dell'Alta Murgia Giuseppe Carlucci, il componente della società italiana di geologia ambientale Giuseppe Spilotro, il presidente el Parco Nazionale dell'Alta Murgia Francesco Tarantini, il rappresentante di Agromnia Bisceglie Mauro Guglielmi ed Elvira Tarsitano dell'associazione biologi ambientalisti pugliesi.Le escursioni sono in calendariorispetivamente a(terza cala di Molfetta) e nella, lungo i corsi dei torrenti Picone e Lamasinata e il canalone di San Girolamo. Un team di guide accompagnerà i partecipanti alla scoperta di diverse curiosità e suggestivi scorci naturalistici del territorio.