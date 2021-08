La musica fa sognare gli ospiti della Casa di Riposo Testini

Serata in allegria per gli anziani con alcuni brani eseguiti per loro

La musica, si sa, è una medicina dell'anima. Scatena emozioni, ravviva sentimenti e spesso riesce a regalare serenità ed allegria.Per questo, su iniziativa della presidenza della Casa di Riposo "Testini" di Corato, alcuni musicisti coratini, nella serata di venerdì, hanno regalato agli ospiti una serata di canzoni e musica.Un piccolo spettacolo interattivo, in cui sono stati gli ospiti i veri protagonisti, assecondando con la loro voce e con i movimenti delle braccia il ritmo dei suoni.Una serata all'insegna della serenità e dell'allegria, particolarmente gradita dagli ospiti che hanno interagito con gioia. Si è trattato del primo momento ricreativo all'esterno per gli anziani ospiti, dopo le restrizioni della pandemia.Per tenere al sicuro gli ospiti, pur avendo aperto a familiari e parenti la possibilità di assistere allo spettacolo, non è stato loro consentito il contatto.«Siamo contenti di questa serata e dispiace non poter consentire il contatto, ma abbiamo l'obbligo di proteggere i nostri ospiti dall'eventualità del contagio» ha detto il presidente Mario Matteo Malcangi nel suo intervento. «Il virus non è riuscito ad entrare nella nostra struttura grazie al rigore degli operatori e a tutte le attenzioni che abbiamo messo in atto e faremo di tutto per tenerlo lontano da qui» ha promesso il presidente, auspicando altri incontri musicali che possano regalare agli utenti un sorriso e tanta spensieratezza.