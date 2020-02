Riapre al pubblico l'auditorium della casa di riposo "Testino"

Un appuntamento speciale che si rinnova quotidianamente, non solo annualmente, e che pone al centro la persona nella sua dignità a trecentosessanta gradi.Anche presso la Casa di Riposo "Francesco Testino" si terrà la solenne celebrazione della giornata del malato. L'incontro è fissato per martedì 11 con inizio alle ore 16:00 nell'auditorium dell'Ente, cui seguirà la tradizionale processione "aux flambeaux".Sarà dunque anche l'occasione per la riapertura al pubblico dell'auditorium, interessato da recente intervento di messa in sicurezza e che potrà essere nuovamente fruibile dal pubblico.Pesenzieranno all'inaugurazione il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano e la Consigliera regionale Dott.ssa Anita Maurodinoia.Saranno eseguiti brani a cura dell'Orchestra Giovanile "Apulia-Musicainsieme - Città Ruvo di Puglia" diretta dal Prof. Pino Caldarola.La cittadinanza è invitata