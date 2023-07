La Notte Rosa: domani in Piazza Sedile l'evento dedicato alle donne

Il mondo dei social sta via via mutando in maniera definitiva la percezione di ciò che siamo. Ogni giorno milioni di giovani in tutto il mondo sono costretti a confrontarsi con una realtà parallela, che poi tanto in realtà non è, quella del mondo dei social.Patinata, perfetta, senza smagliature né cellulite: la vetrina di Instagram e di tutti i social, manda in tilt l'autostima di tantissimi ragazze, che finiscono per odiare il proprio corpo e loro stesse, con conseguenze talvolta disastrose.Di questo è molto altro si parlerà all'interno della Notte Rosa, che si terrà domani alle 18:30 in Piazza Sedile. Organizzata dall'associazione culturale Mahope, la conferenza, moderata da Stefano Procacci di Corato viva, avrà tanti illustri relatori: oltre alla presenza delle Autorità Cittadine, al tavolo siederanno esperti del calibro della psicologa e psicoterapeuta Rossana Spinelli e della dietista Ilaria D'Errico.Nella scaletta degli interventi, spazio anche all'influencer Coratino Michele De Laurentis, "Delaaah", che darà il suo punto di vista sulla problematica.Durante la serata, spazio anche agli interventi musicali della cantante coratina Maria Rita D'Onofrio.Una serata dedicata alle donne, ma per tutti, Per sensibilizzare la comunità su un problema latente, ma molto presente.