"Non calpestare i diritti delle donne. Non solo 8 Marzo": al centro Ermes per i diritti delle donne

Lunedì 6 marzo pomeriggio si svolgerà l'iniziativa "Non calpestare i diritti delle donne. Non solo 8 Marzo" promossa dai Centri Antiviolenza "Osservatorio Giulia e Rossella", RiscoprirSi e Pandora in collaborazione con l'Ambito Territoriale Corato-Ruvo-Terlizzi ed il Centro Polivalente per Anziani "Ermes", gestito dalla cooperativa sociale EOS.Il progetto nasce da un'idea del Centro antiviolenza territoriale per sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della fragilità dei diritti delle Donne e della necessità di guardare all'8 marzo come una giornata per ribadire che i diritti conquistati duramente vanno difesi, promossi e concretamente attuati.La scelta del fiore è indicativa della fragilità dei diritti delle donne ma al tempo stesso rimanda ad un'idea di bellezza e armonia come bella e armonica è una società – Città – fondata sui principi di uguaglianza e pari opportunità.La realizzazione del fiore kusudama riporta simbolicamente all'idea di leggerezza e completezza nello stesso tempo: tanti fiori unititra loro riempiono lo spazio in modo compatto, andando a creare naturalmente una forma sferica robusta, esattamente come tutte le donne, fragili ma allo stesso tempo forti e coraggiose, che hanno necessità di non rimanere sole, ma di unirsi e compattarsi con altre donne per rafforzarsi.Alle ore 16.30 ci sarà la piantumazione di alcuni fiori e alle 17.30 ci sarà il laboratorio manuale "Kusudama" a cura della dott.ssa Valeria Fontana. Le attività si svolgeranno presso il Centro "Ermes" di via Canova 42.