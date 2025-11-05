Enzo Mastrodonato
Enzo Mastrodonato
Speciale

“La Puglia che vogliamo”: prosegue il percorso di incontro e confronto di Enzo Mastrodonato

Gli incontri sul territorio del candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista “Per la Puglia” di Antonio Decaro

Corato - mercoledì 5 novembre 2025 10.46 Sponsorizzato
Anche questa volta ci siamo ritrovati e ritrovate insieme per parlare della Puglia che vogliamo: una Puglia capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.
Abbiamo raccontato la forza della nostra generazione — una generazione Caronte, ponte tra passato e futuro — che può costruire nuove opportunità per le giovani generazioni che amano la loro terra e che qui vogliono restare, o tornare.

La nostra Puglia.


Sono parole che riassumono bene lo spirito degli ultimi incontri che Enzo Mastrodonato, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista "Per la Puglia" di Antonio Decaro, sta portando avanti sul territorio.

Negli appuntamenti organizzati a Corato e in altri comuni, Mastrodonato ha incontrato imprenditrici e imprenditori, giovani e famiglie per condividere idee, esperienze e proposte su temi come il lavoro, la salute, l'ambiente e l'agricoltura.

«Credo molto nel valore del dialogo – ha dichiarato Mastrodonato –. Il confronto con le persone non mancherà mai: lo sento come un dovere, prima ancora che politico, civile, verso le mie concittadine e i miei concittadini».

Durante l'incontro nella sua città, ha anche annunciato l'imminente apertura del comitato elettorale in via Dante 36 a Corato, che sarà un punto di riferimento stabile per chi vorrà partecipare e contribuire con idee e proposte.

Mastrodonato ha poi ringraziato le referenti e i referenti di Molfetta, Ruvo, Terlizzi e delle altre realtà territoriali per il loro impegno e la vicinanza in questa campagna elettorale, «fatta da persone perbene, che credono nella Puglia che lavora e che resta vicina ai suoi cittadini».

«Il futuro della Puglia si costruisce insieme, con il coraggio di ascoltare e la volontà di agire», ha aggiunto.
  • Elezioni regionali 2025
I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta
5 novembre 2025 I residenti di Via Bagnatoio scendono in strada, ma non è una protesta
Macabra scoperta nelle campagne: tre asinelli morti abbandonati tra i rifiuti
5 novembre 2025 Macabra scoperta nelle campagne: tre asinelli morti abbandonati tra i rifiuti
Altri contenuti a tema
Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno” Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno” Il medico candidato al Consiglio regionale con la lista “Decaro Presidente” propone l’aggiornamento della legge regionale esistente
Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine Vita di Città Elenco Scrutatori per Elezioni Regionali: svolto a Corato il sorteggio per le sezioni cittadine Gli elenchi degli scrutatori e delle riserve è consultabile presso il sito istituzionale del Comune
Enzo Mastrodonato ufficializza la candidatura al Consiglio regionale della Puglia Enzo Mastrodonato ufficializza la candidatura al Consiglio regionale della Puglia «Credo che la politica debba tornare ad ascoltare chi lavora, produce e vive ogni giorno le difficoltà del territorio»
La sanità al centro dell’incontro a Corato con Felice Spaccavento La sanità al centro dell’incontro a Corato con Felice Spaccavento Giovedì 30 ottobre inaugurazione del comitato in via Roma 18 per il medico e candidato consigliere regionale nella lista Decaro Presidente
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale In lista con Forza Italia per Luigi Lobuono Presidente
I nove volti coratini candidati alle regionali 2025 Politica I nove volti coratini candidati alle regionali 2025 Corato propone nove candidati per le elezioni del 23 e 24 novembre
Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato Politica Elezioni regionali 2025, pubblicato l'elenco dei presidenti di seggio a Corato Giovedì 30 ottobre avverrà la nomina degli scrutatori
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Il medico anestesista candidato nella lista “Decaro Presidente” sta dedicando un ciclo di video sui suoi canali social a temi concreti per migliorare la sanità pugliese
La “Misericordia” a Corato: dalle origini al continuo operato dei volontari
5 novembre 2025 La “Misericordia” a Corato: dalle origini al continuo operato dei volontari
Addio ad Attilio Maldera, ex giocatore del Milan di origine coratine
4 novembre 2025 Addio ad Attilio Maldera, ex giocatore del Milan di origine coratine
NMC, via al progetto Women: dal 2026 il basket femminile torna a Corato
4 novembre 2025 NMC, via al progetto Women: dal 2026 il basket femminile torna a Corato
A "Il Vecchio Gazebo " un viaggio con i professionisti del buon cibo
4 novembre 2025 A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo
Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata
4 novembre 2025 Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata
Giovani e politica: l’esperienza concreta del consigliere Giuseppe Di Bartolomeo
4 novembre 2025 Giovani e politica: l’esperienza concreta del consigliere Giuseppe Di Bartolomeo
Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail
4 novembre 2025 Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail
Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
4 novembre 2025 Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.