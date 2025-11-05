“La Puglia che vogliamo”: prosegue il percorso di incontro e confronto di Enzo Mastrodonato

La nostra Puglia.

Anche questa volta ci siamo ritrovati e ritrovate insieme per parlare della Puglia che vogliamo: una Puglia capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.Abbiamo raccontato la forza della nostra generazione — una generazione Caronte, ponte tra passato e futuro — che può costruire nuove opportunità per le giovani generazioni che amano la loro terra e che qui vogliono restare, o tornare.Sono parole che riassumono bene lo spirito degli ultimi incontri che Enzo Mastrodonato, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista "Per la Puglia" di Antonio Decaro, sta portando avanti sul territorio.Negli appuntamenti organizzati a Corato e in altri comuni, Mastrodonato ha incontrato imprenditrici e imprenditori, giovani e famiglie per condividere idee, esperienze e proposte su temi come il lavoro, la salute, l'ambiente e l'agricoltura.«Credo molto nel valore del dialogo – ha dichiarato Mastrodonato –. Il confronto con le persone non mancherà mai: lo sento come un dovere, prima ancora che politico, civile, verso le mie concittadine e i miei concittadini».Durante l'incontro nella sua città, ha anche annunciato l'imminente apertura del comitato elettorale in via Dante 36 a Corato, che sarà un punto di riferimento stabile per chi vorrà partecipare e contribuire con idee e proposte.Mastrodonato ha poi ringraziato le referenti e i referenti di Molfetta, Ruvo, Terlizzi e delle altre realtà territoriali per il loro impegno e la vicinanza in questa campagna elettorale, «fatta da persone perbene, che credono nella Puglia che lavora e che resta vicina ai suoi cittadini».«Il futuro della Puglia si costruisce insieme, con il coraggio di ascoltare e la volontà di agire», ha aggiunto.