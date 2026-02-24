La rinascita del
La rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione
Vita di Città

La rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione - FOTO

L'imprenditore Franco Cannillo annuncia l’avvio imminente del cantiere e illustra nel dettaglio il piano di intervento

Corato - martedì 24 febbraio 2026 10.54
Un'area rimasta a lungo in stato di abbandono, un luogo che è nella storia di Corato e dei coratini: il "Diamond" si prepara a cambiare volto grazie al progetto del Gruppo Cannillo. È stato presentato ieri in conferenza stampa il progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Ricreativo Diamond di Corato, un intervento che punta a restituire alla città un intero comparto urbano, con una nuova funzione sportiva, ricreativa e direzionale, che punta a restituire decoro a una vasta area di oltre 21mila metri quadrati.

L'obiettivo dichiarato è restituire alla città un'infrastruttura rinnovata, capace di generare sport, servizi e nuove funzioni per l'intero quartiere.

Ad annunciare l'imminente avvio del cantiere è stato Franco Cannillo, presidente e amministratore delegato del Gruppo Cannillo, che ha ripercorso le tappe dell'iter amministrativo e illustrato nel dettaglio il masterplan dell'intervento.

La cronistoria dell'intervento

Il percorso che conduce all'apertura del cantiere si è sviluppato nell'arco di oltre due anni, attraverso fasi successive di acquisizione, progettazione e autorizzazione.

Le principali tappe:
  • Novembre 2023 – Febbraio 2024: acquisto e presa di possesso del Diamond
  • Giugno 2024: acquisto del Nicotel Hotel
  • Marzo – Giugno 2024: interventi di pulizia
  • Maggio – Settembre 2024: fase di rilievo e progettazione preliminare
  • Ottobre 2024: presentazione del progetto preliminare all'amministrazione comunale
  • Ottobre 2024 – Marzo 2025: stesura del progetto architettonico definitivo
  • Aprile – Giugno 2025: redazione della progettazione esecutiva (progetto architettonico, progetti tecnologici, progetto antincendio, AUA)
  • 11 giugno 2025: presentazione del progetto presso lo sportello ZES
  • Giugno – Gennaio 2026: interlocuzioni e chiarimenti con gli uffici comunali
  • 17 febbraio 2026: rilascio dell'Autorizzazione Unica ministeriale
Con l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ministeriale, il progetto entra ora nella fase operativa.

Il masterplan: sport, servizi e spazi aperti

Il lotto interessato dall'intervento si configura come area di completamento del compendio compreso tra le vie Gravina, Casilina e Prenestina, per una dimensione complessiva di 21.380 metri quadrati.

Il progetto prevede una profonda trasformazione dell'area, con attività distribuite tra spazi esterni e corpo di fabbrica.
11 fotoLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione
La rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazioneLa rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione

Attività nelle aree esterne

  • 13 campi sportivi coperti, così suddivisi:
    • 4 campi di paddle
    • 2 campi di pickleball
    • 4 campi di beach volley
    • 1 campo da basket
    • 2 campi da tennis
  • Piscina esterna coperta, dotata di copertura telescopica e impianto di riscaldamento
  • Piazza attrezzata con aree gioco, giochi d'acqua e sedute
  • Giardino – orto botanico, a servizio della didattica

Attività nel corpo di fabbrica

  • Palestre coperte
  • Spa e wellness
  • Ludoteca
  • Asilo
  • Shop di articoli sportivi
  • Studi medici
  • Bar e ristorazione
  • Edificio per la somministrazione
  • Auditorium
  • Uffici direzionali
Il progetto si configura quindi come un polo integrato, in grado di accogliere attività sportive, servizi per le famiglie, funzioni sanitarie e spazi per eventi e direzione.

Il relooking del Nicotel

Accanto alla riqualificazione del centro sportivo, il piano prevede anche un intervento di relooking del Nicotel.

Distribuzione degli spazi:
  • Piano terra: servizi destinati all'accoglienza e alla gestione delle attività direzionali e congressuali
  • Piani 1-2-3-4:
    • 60 camere standard
    • 16 suites
    • 3 studio
  • Piano interrato: bagni e spogliatoi per dipendenti, vani tecnici
Durante la conferenza sono stati mostrati anche i render che propongono già alla vista un'idea concreta di ciò che sarà il nuovo "Diamond" alla conclusione dei lavori.
  • Diamond
L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna la casa della Junior Matera
24 febbraio 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna la casa della Junior Matera
Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro sulle ragioni del No
24 febbraio 2026 Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro sulle ragioni del No
Altri contenuti a tema
Questione Diamond: la nota del sindaco De Benedittis Politica Questione Diamond: la nota del sindaco De Benedittis «L'amministrazione comunale ha tutelato il primato dell'interesse pubblico» - così il primo cittadino
1 Ex "Diamond", Cannillo aggiudicatario dell'asta. «Criticati come traditori della città» Ex "Diamond", Cannillo aggiudicatario dell'asta. «Criticati come traditori della città» L'azienda spiega tutte le ultime vicende. «La struttura deve tornare ad essere motivo di orgoglio per Corato e per i coratini»
Asta fallimentare del "Diamond", le dichiarazioni del Sindaco e consiglieri Politica Asta fallimentare del "Diamond", le dichiarazioni del Sindaco e consiglieri «Abbiamo fatto la nostra parte. Speravamo che, di fronte all'interesse pubblico, altri facessero un passo indietro»
Chiusa l’asta per l’ex “Diamond”, il Comune di Corato non ce l’ha fatta Chiusa l’asta per l’ex “Diamond”, il Comune di Corato non ce l’ha fatta Ad aggiudicarsi la struttura è una delle società creditrici del fallimento
La coalizione Cap70033 sulla questione Diamond Politica La coalizione Cap70033 sulla questione Diamond incrociamo le dita perché l'asta possa concludersi favorevolmente per il Comune di Corato
"Caso" Diamond: il Comune parteciperà all'asta fallimentare per tentarne l'acquisizione Politica "Caso" Diamond: il Comune parteciperà all'asta fallimentare per tentarne l'acquisizione Questo quanto emerso dal Consiglio Comunale tenutosi ieri pomeriggio
Corato, il centrodestra stringe sul nome di Zona per sfidare De Benedettis
24 febbraio 2026 Corato, il centrodestra stringe sul nome di Zona per sfidare De Benedettis
"Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba
24 febbraio 2026 "Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba
Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari
23 febbraio 2026 Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari
Referendum sulla Giustizia: convocata la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori a Corato
23 febbraio 2026 Referendum sulla Giustizia: convocata la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori a Corato
PD Corato, avanti con i Tavoli del programma in vista delle amministrative
23 febbraio 2026 PD Corato, avanti con i Tavoli del programma in vista delle amministrative
L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba”
23 febbraio 2026 L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba”
“Finché per sempre non cadrà a pezzi”: romance, salute mentale e modelli positivi di relazione
23 febbraio 2026 “Finché per sempre non cadrà a pezzi”: romance, salute mentale e modelli positivi di relazione
Fuoco a Corato. Divampano due incendi in città, distrutte quattro auto
23 febbraio 2026 Fuoco a Corato. Divampano due incendi in città, distrutte quattro auto
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.