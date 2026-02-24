Vita di Città
La rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione - FOTO
L'imprenditore Franco Cannillo annuncia l’avvio imminente del cantiere e illustra nel dettaglio il piano di intervento
Corato - martedì 24 febbraio 2026 10.54
Un'area rimasta a lungo in stato di abbandono, un luogo che è nella storia di Corato e dei coratini: il "Diamond" si prepara a cambiare volto grazie al progetto del Gruppo Cannillo. È stato presentato ieri in conferenza stampa il progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Ricreativo Diamond di Corato, un intervento che punta a restituire alla città un intero comparto urbano, con una nuova funzione sportiva, ricreativa e direzionale, che punta a restituire decoro a una vasta area di oltre 21mila metri quadrati.
L'obiettivo dichiarato è restituire alla città un'infrastruttura rinnovata, capace di generare sport, servizi e nuove funzioni per l'intero quartiere.
Ad annunciare l'imminente avvio del cantiere è stato Franco Cannillo, presidente e amministratore delegato del Gruppo Cannillo, che ha ripercorso le tappe dell'iter amministrativo e illustrato nel dettaglio il masterplan dell'intervento.
Le principali tappe:
Il progetto prevede una profonda trasformazione dell'area, con attività distribuite tra spazi esterni e corpo di fabbrica.
Distribuzione degli spazi:
La cronistoria dell'interventoIl percorso che conduce all'apertura del cantiere si è sviluppato nell'arco di oltre due anni, attraverso fasi successive di acquisizione, progettazione e autorizzazione.
Le principali tappe:
- Novembre 2023 – Febbraio 2024: acquisto e presa di possesso del Diamond
- Giugno 2024: acquisto del Nicotel Hotel
- Marzo – Giugno 2024: interventi di pulizia
- Maggio – Settembre 2024: fase di rilievo e progettazione preliminare
- Ottobre 2024: presentazione del progetto preliminare all'amministrazione comunale
- Ottobre 2024 – Marzo 2025: stesura del progetto architettonico definitivo
- Aprile – Giugno 2025: redazione della progettazione esecutiva (progetto architettonico, progetti tecnologici, progetto antincendio, AUA)
- 11 giugno 2025: presentazione del progetto presso lo sportello ZES
- Giugno – Gennaio 2026: interlocuzioni e chiarimenti con gli uffici comunali
- 17 febbraio 2026: rilascio dell'Autorizzazione Unica ministeriale
Il masterplan: sport, servizi e spazi apertiIl lotto interessato dall'intervento si configura come area di completamento del compendio compreso tra le vie Gravina, Casilina e Prenestina, per una dimensione complessiva di 21.380 metri quadrati.
Il progetto prevede una profonda trasformazione dell'area, con attività distribuite tra spazi esterni e corpo di fabbrica.
Attività nelle aree esterne
- 13 campi sportivi coperti, così suddivisi:
- 4 campi di paddle
- 2 campi di pickleball
- 4 campi di beach volley
- 1 campo da basket
- 2 campi da tennis
- Piscina esterna coperta, dotata di copertura telescopica e impianto di riscaldamento
- Piazza attrezzata con aree gioco, giochi d'acqua e sedute
- Giardino – orto botanico, a servizio della didattica
Attività nel corpo di fabbrica
- Palestre coperte
- Spa e wellness
- Ludoteca
- Asilo
- Shop di articoli sportivi
- Studi medici
- Bar e ristorazione
- Edificio per la somministrazione
- Auditorium
- Uffici direzionali
Il relooking del NicotelAccanto alla riqualificazione del centro sportivo, il piano prevede anche un intervento di relooking del Nicotel.
Distribuzione degli spazi:
- Piano terra: servizi destinati all'accoglienza e alla gestione delle attività direzionali e congressuali
- Piani 1-2-3-4:
- 60 camere standard
- 16 suites
- 3 studio
- Piano interrato: bagni e spogliatoi per dipendenti, vani tecnici