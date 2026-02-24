La rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione - FOTO

La cronistoria dell'intervento

Novembre 2023 – Febbraio 2024 : acquisto e presa di possesso del Diamond

: acquisto e presa di possesso del Diamond Giugno 2024 : acquisto del Nicotel Hotel

: acquisto del Nicotel Hotel Marzo – Giugno 2024 : interventi di pulizia

: interventi di pulizia Maggio – Settembre 2024 : fase di rilievo e progettazione preliminare

: fase di rilievo e progettazione preliminare Ottobre 2024 : presentazione del progetto preliminare all'amministrazione comunale

: presentazione del progetto preliminare all'amministrazione comunale Ottobre 2024 – Marzo 2025 : stesura del progetto architettonico definitivo

: stesura del progetto architettonico definitivo Aprile – Giugno 2025 : redazione della progettazione esecutiva (progetto architettonico, progetti tecnologici, progetto antincendio, AUA)

: redazione della progettazione esecutiva (progetto architettonico, progetti tecnologici, progetto antincendio, AUA) 11 giugno 2025 : presentazione del progetto presso lo sportello ZES

: presentazione del progetto presso lo sportello ZES Giugno – Gennaio 2026 : interlocuzioni e chiarimenti con gli uffici comunali

: interlocuzioni e chiarimenti con gli uffici comunali 17 febbraio 2026: rilascio dell'Autorizzazione Unica ministeriale

Il masterplan: sport, servizi e spazi aperti

Attività nelle aree esterne

13 campi sportivi coperti , così suddivisi: 4 campi di paddle 2 campi di pickleball 4 campi di beach volley 1 campo da basket 2 campi da tennis

, così suddivisi: Piscina esterna coperta , dotata di copertura telescopica e impianto di riscaldamento

, dotata di copertura telescopica e impianto di riscaldamento Piazza attrezzata con aree gioco, giochi d'acqua e sedute

con aree gioco, giochi d'acqua e sedute Giardino – orto botanico, a servizio della didattica

Attività nel corpo di fabbrica

Palestre coperte

Spa e wellness

Ludoteca

Asilo

Shop di articoli sportivi

Studi medici

Bar e ristorazione

Edificio per la somministrazione

Auditorium

Uffici direzionali

Il relooking del Nicotel

Piano terra : servizi destinati all'accoglienza e alla gestione delle attività direzionali e congressuali

: servizi destinati all'accoglienza e alla gestione delle attività direzionali e congressuali Piani 1-2-3-4 : 60 camere standard 16 suites 3 studio

: Piano interrato: bagni e spogliatoi per dipendenti, vani tecnici

Un'area rimasta a lungo in stato di abbandono, un luogo che è nella storia di Corato e dei coratini: il "Diamond" si prepara a cambiare volto grazie al progetto del Gruppo Cannillo. È stato presentato ieri in conferenza stampa il progetto di riqualificazione del, un intervento che punta a restituire alla città un intero comparto urbano, con una nuova funzione sportiva, ricreativa e direzionale, che punta a restituire decoro a una vasta area diL'obiettivo dichiarato è restituire alla città un'infrastruttura rinnovata, capace di generare sport, servizi e nuove funzioni per l'intero quartiere.Ad annunciare l'imminente avvio del cantiere è stato, che ha ripercorso le tappe dell'iter amministrativo e illustrato nel dettaglio il masterplan dell'intervento.Il percorso che conduce all'apertura del cantiere si è sviluppato nell'arco di oltre due anni, attraverso fasi successive di acquisizione, progettazione e autorizzazione.Con l'ottenimento dell', il progetto entra ora nella fase operativa.Il lotto interessato dall'intervento si configura come area di completamento del compendio compreso, per unaIl progetto prevede una profonda trasformazione dell'area, con attività distribuite tra spazi esterni e corpo di fabbrica.Il progetto si configura quindi come un polo integrato, in grado di accogliere attività sportive, servizi per le famiglie, funzioni sanitarie e spazi per eventi e direzione.Accanto alla riqualificazione del centro sportivo, il piano prevede anche un intervento di relooking del Nicotel.Durante la conferenza sono stati mostrati anche i render che propongono già alla vista un'idea concreta di ciò che sarà il nuovo "Diamond" alla conclusione dei lavori.