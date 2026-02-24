L'ex Diamond di Corato visto dall'alto. <span>Foto Vittorio Quinto</span>
L'ex Diamond di Corato visto dall'alto. Foto Vittorio Quinto
Vita di Città

Nuovo "Diamond" di Corato, Gruppo Cannillo chiarisce su gestione e opportunità occupazionali

«Non gestiremo direttamente le attività né assumerà personale»

Corato - martedì 24 febbraio 2026 17.24 Comunicato Stampa
«In merito a quanto pubblicato dalle varie testate giornalistiche a seguito della conferenza stampa tenutasi ieri, si precisa che i contatti riportati di seguito devono essere utilizzati esclusivamente da soggetti interessati a proporre o gestire attività all'interno della struttura, e non per inviare candidature di lavoro.

Il Gruppo Cannillo realizzerà il centro sportivo, ma non gestirà direttamente le attività né assumerà personale. La gestione dei vari ambiti (campi sportivi, piscina, spa, ristorazione, ecc.) sarà affidata a operatori esterni, che potranno sviluppare autonomamente le proprie opportunità occupazionali».

Contatti Assioma Srl:
Mariangela Russo – 338.8125050
Gianni Loseto – 345.6062747
cda@assiomasrl.com
property@assiomasrl.com
Altri contenuti a tema
La rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione - FOTO
L'imprenditore Franco Cannillo annuncia l'avvio imminente del cantiere e illustra nel dettaglio il piano di intervento
