La scrittrice Martina Musto al CICRES con il suo "Quel Che Resta Della Notte"

Dopo il grande successo della "prima " di qualche mese fa, la scrittrice Martina Musto torna a presentare nella sua città il romanzo "Quel che resta della notte", pubblicato da Land editore il 14 novembre 2022, opera seconda.Sabato 28 Gennaio infatti la giovane scrittrice coratina, parlerà del suo medical novel presso il circolo culturale C.I.C.R.E.S. di Corato.Un evento che ospiterà un tranquillo dialogo sui temi presentati nel libro, sulle scelte che hanno condotto Martina alla scrittura, sull'importanza dei libri.Secondo gli ultimi dati ISTAT, meno della metà della popolazione (dai sei anni in più) legge almeno un libro all'anno. L'indagine genera chiari segnali di una carenza culturale intrinseca della società odierna, sempre più concentrata sull'odio, sulla competizione negativa e altre attività che non giovano affatto alla prosperità culturale individuale. È importante, dunque, che serate come questa e persone come Martina, confidino nel cambiamento e tentino, nel loro piccolo, di riavvicinarci al piacere della lettura e dell'apprendimento disimpegnato.Nel corso della serata, inoltre, verranno ascoltati i brani che hanno ispirato la storia dei protagonisti e verrà mostrato il trailer del romanzo.Mediato dalle voci di Giuseppina Mangione, Gino Tatoli, Paolo e Clementina Mazzilli, l'evento è fissato alle ore 19:00 in via De Gasperi 27, Corato. Gli ospiti potranno accedere su prenotazione all'evento contattando direttamente l'autrice al numero 3292411809.