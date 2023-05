La Scuola De Gasperi incontra il Giudice di Pace di Corato avv. Giuseppe Pirro

I ragazzi della Scuola De Gasperi, accompagnati dai propri docenti referenti, hanno incontrato il Giudice di Pace di Corato avv. Giuseppe Pirro. Hanno partecipato ad una vera e propria udienza in Piazza Sedile dove si sono alternate parti ricorrenti e parti resistenti su diverse tematiche di competenza del Giudice di Pace.Particolare attenzione è stata posta su alcuni eventi di sicurezza stradale che si sono verificati sul territorio di Corato.La Prefettura di Bari ed il Comune di Corato sono stati rappresentati dal dott. Giuseppe Loiodice Comandante della Polizia Locale. Questi ha descritto un sinistro stradale, un tamponamento avvenuto su un ponte di Corato, sul quale pende non solo un processo penale ad opera degli autori per le gravi conseguenze che si sono avute ma anche la sospensione della patente di guida per un anno per la fuga di uno degli autori.L'evento fu ripreso da una telecamera di videosorveglianza del Comune di Corato per cui il Giudice di Pace, dopo aver udito le diverse versioni espresse anche dall'avvocato di parte, ha emesso sentenza confermando la sospensione della patente ed il corretto intervento della Polizia Locale e della Prefettura di Bari.In udienza si è discusso anche di un altro incidente che vide coinvolto un grosso camion in sosta per lavori di pubblica utilità ed un veicolo. Questo si ribaltò sulla pubblica via. Anche in questo caso la Polizia Locale ha presentato la sua versione dei fatti contrapposta a quella del ricorrente, espresse dal proprio legale di fiducia. Al conducente dell'auto fu contestata la perdita di controllo del veicolo seppur in presenza di un sole accecante che impediva la corretta visuale di quanto presente sul luogo del sinistro. Il Giudice, dopo aver prestato attenzione alle diverse tesi, ha ritenuto necessario autorizzare l'ascolto di testimoni che hanno assistito all'incidente rinviando la causa ad altra data.L'occasione ha permesso ai ragazzi di approfondire anche altri aspetti della sicurezza stradale ponendo domande al Comandante Loiodice.Il Giudice di Pace ha apprezzato l'attenzione posta dai ragazzi, dai docenti presenti ed ha inviato un saluto alla dirigente scolastica prof.ssa Maria Rosaria De Simone auspicando ulteriori occasioni di sensibilizzazione ai temi della legalità.