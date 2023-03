"La Storia Sbagliata" di Visitilli presentato a Corato in un incontro con l'autore

Verità scomode potrebbe essere il titolo della presentazione tenutasi il 10 marzo presso la libreria Sonicart di Corato, per il libro "La storia sbagliata" dello scrittore Giancarlo Visitilli.Alle prese con la sua terza laurea, l'autore racconta e si racconta durante una serata di fresco vento di fine inverno.È con la mongolfiera pittoresca sulla copertina, che Giancarlo Visitilli esprime la metafora più bella: senza istruzione quale fiamma alimentatrice, l'uomo quale mongolfiera non sarebbe capace di spiccare il volo.In un coacervo di temi come il destino, l'amore come formula curativa all'inerzia del vivere, la resilienza e il libero arbitrio, ci tuffiamo in una storia atipica che lega due persone completamente diverse e che, per questa diversità, si incastrano e si completano.Il dolce tema del rapporto genitore– figlio, dice Visitilli, è una delle basi su cui poggia il suo romanzo. Spesso ci troviamo a combattere contro la nostra famiglia che, seppur agendo nel bene, attenua le nostre cadute costruendo pareti di gomma. Ma che vita sarebbe quella senza errori, sempre cullata dalla marea che mai si increspa?L'istinto di cura e protezione nell'uomo, prendendo vie traverse, diventa quasi un ostacolo se oltrepassa il volo dell'altro.Il libro, infatti, indaga la natura umana insieme alla costruzione della propria identità che nasce a sedici anni. Per spiegarla, l'autore utilizza il personaggio di Saverio, emblema dell'umano fragile che cade, capace però di rialzarsi nonostante tutto. Saverio appartiene al degradante mondo barese dei rischi. Dall'altro lato della medaglia c'è Anna, di estrazione borghese, la sua ancora di salvezza con la quale condivide un destino tormentato che li unirà e li dividerà molteplici volte. Saverio è un cavaliere errante che naufraga tra sbagli e vittorie, intento a scrivere la sua storia sbagliata tra le pagine del libro.Ve la immaginate un'esistenza senza regole? Un'esistenza che aliena il dolore, la sofferenza e la paura?Noi non ci riusciamo, caduta e ascesa sono il primo passo per rivendicare la nostra libertà.