«Oltre alle buche, aumentate a causa delle recenti piogge, il disagio in città è determinato dai numerosi lavori in corso ma i cantieri sono il segno di una città che sta andando verso un futuro migliore». Questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'amministrazione comunale di Corato a proposito degli interventi in fase di svolgimento per lada parte di Tim e Open fiber, con quest'ulimo operatore impegnato anche nelle aree bianche, ovvero qulle porzioni nelle quali nessun operatore investe o investirà, ai fini commerciali, in connettività a banda ultralarga.Sono in corso anche, funzionali agli impianti per il posizionamento delle telecamere, utili al potenziamento del videocontrollo della città, contributo importante per migliorare la sicurezza. «Interventi indifferibili che, sicuramente, provocano disagi alla circolazione e ciò è sotto gli occhi di tutti. Non dimentichiamo la miriade di interventi attinenti Enel e Aqp» hanno ammesso da Palazzo di Città, aggiungendo: «Finora sono state chiuse, mediante diversi affidamenti, centinaia di buche stradali e, con delibera di Giunta n° 44 dell'11 marzo 2022, si è approvato il progetto per un ulteriore intervento di colmatura delle buche stradali (interventi di manutenzione ordinaria) necessario alla messa in sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità».L'assessoreha rilevato: «La profonda manutenzione della viabilità stradale era uno dei primi impegni di questa amministrazione, cui si sta dando concretezza attraverso interventi ordinari e attraverso la pianificazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria».