Via San Magno chiusa per lavori: segnaletica tardiva per chi scende in città

Da qualche giorno Via San Magno è chiusa al traffico per lavori. Chi da Corato si reca in zona "Oasi", non ha problemi a percepire il cantiere, in quanto molto visibile anche da lontano.Diversa la situazione per chi "scende dal Castello": gli automobilisti che dovessero imboccare Via San Magno al bivio, scenderebbero indisturbati addirittura fino ad un'azienda di calcestruzzi, senza che nessun segnale possa impedirlo, salvo poi trovarsi la strada chiusa. Dunque i malcapitati dovrebbero compiere una pericolosa inversione a "U", tornare all'incrocio con Via Barletta Grumo (4 km fra andata e ritorno) e imboccare Via Castel del Monte, così da poter accedere alla città.Certamente segnalare un cantiere su una strada così lunga, è leggermente complesso, ma almeno nei 3 km adiacenti la fermata, un segnale sarebbe cosa buona e giusta.