Lavori stradali fatti male, Sud al Centro: "Che fine hanno fatto i controllori?"

Ancora il manto stradale sconnesso e le voragini che caratterizzano le vie cittadine al centro del dibattito politico.Il partito Sud al Centro, rappresentato il consiglio comunale da Anna Malcangi, sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un post molto critico nei confronti non soltanto di chi effettua i lavori ma anche di che è deputato a sorvegliare affinché tali lavori vengano eseguiti a regola d'arte."Non è possibile dover ricorrere al carro attrezzi e contare i danni alle automobili perché qualcuno non fa bene il suo lavoro e qualcun altro non sorveglia sulle esecuzioni dei lavori. Si tratta di negligenze inaccettabili" si legge nel post."I lavori vanno fatti con criterio e a regola d'arte altrimenti si rischia di spendere inutilmente denaro e di fare danni"."Il riferimento è Mi" ai lavori di ripristino dei pozzetti Aqp coperti con uno stabilizzato che non stabilizza nulla, in via Etna e via Ruvo, all'angolo con via Gaeta. Una vera e propria insidia per chi percorre la via""Solo alcuni giorni fa in via Etna si è dovuto chiamare il carro attrezzi per spostare delle automobili danneggiate a causa del cedimento dello stabilizzato" continua il post.E quindi le domande: "Dove è finito il tecnico comunale che dovrebbe verificare la bontà dei lavori? E l'assessore ai lavori pubblici si ricorda che ogni tanto dovrebbe spostarsi dal caldo palazzo e andare sui luoghi degli interventi anche se fa freddo?"E in conclusione: "Non possiamo permettere interventi alla carlona solo per pigrizia o negligenze. Si ponga immediatamente rimedio, i lavori pubblici non possono essere gestiti in questo modo".