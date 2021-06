Fuga di gas durante i lavori per la fibra, cittadino scongiura il pericolo

Un forte odore di gas che si sprigionava in via Guerrazzi ha messo in allarme il proprietario di un locale che insiste sulla via. L'odore, che si faceva sempre più insistente, è stato il segno di un possibile pericolo per questo sono stati subito avvertiti i vigili del fuoco.Una volta sul posto si è chiarito cosa aveva provocato la fuga: durante i lavori per la fibra ottica una tubazione del gas era stata lesionata e il gas aveva invaso una cantina interrata sino a saturarla.Una potenziale bomba che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. "Nessuno ha sorvegliato mentre si svolgevano i lavori, abbiamo rischiato davvero che accadesse una tragedia" riferisce il cittadino che ha allertato i soccorsi.Sul posto anche l'unico agente di Polizia Locale di pattuglia e gli operatori del servizio gas che stanno mettendo in sicurezza la perdita.