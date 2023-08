Oggi e domani lavori di bitumazione della rotatoria di Via Trani

Oggi e domani saranno eseguiti i lavori di scarifica e successiva bitumazione della rotatoria che collega Viale Cadorna e viale Ettore Fieramosca, in corrispondenza di via Trani.I lavori sono iniziati oggi alle 3.30 e saranno eseguiti nel più breve tempo possibile e, comunque, nelle ore di minore calura anche nel rispetto delle disposizioni regionali in tal senso.A tal fine è stata emessa l'ordinanza Dirigenziale n. 83 del 01/08/2023 a cura del Comandante della P.L. che ordina di:Vietare il transito di tutti i veicoli sulle seguenti vie: o sulla rotatoria formata da Viale L. Cadorna - Via Trani - Viale E. Fieramosca Via A. Moro; ⚫Viale L. Cadorna nel tratto che da Via Lama di Grazia raggiunge la rotatoria interessata dai lavori di bitumazione su entrambi i sensi di marcia;Viale L. Cadorna nel tratto che da Via A. Moro raggiunge Via Cremona;Viale E. Fieramosca nel tratto che da Via Victor Hugo raggiunge la rotatoria interessata dai lavori di bitumazione;Viale E. Fieramosca nel tratto dalla rotatoria interessata dai lavori di bitumazione a Murri:Via Trani dalla rotatoria interessata dai lavori di bitumazione a Via P. Lops - Via Esopo;secondo il crono programma aziendale dal 09 al 10 agosto 2023, durante l'attività lavorativa (presumibilmente dalle ore 03,30 alle ore 15,00), stabilendo che il suddetto di- vieto dovrà essere reso noto con affissione di idonea segnaletica almeno 48 ore prima dell'intervento a realizzarsi e secondo il crono programma degli stessi, salvo avversità atmosferiche o ritardi giustificati nell'esecuzione delle opere e comunque, sino a cessate esigenze;Consentire il senso di circolazione alternato nelle suddette vie solo se compatibile con la sicurezza di chi lavora e di circola su stretta sorveglianza del Direttore dei Lavori e del Rappresentante Legale dell'azienda esecutrice delle opere, secondo le rispettive compe- tenze, servendosi di semafori mobili o di movieri;Vietare la circolazione nei tratti di strada che si intersecano con le strade oggetto di in- tervento se incompatibili con i lavori in atto;Consentire la circolazione dei residenti, di chi ha attività economica o proprietà nei tratti di strade in cui vi è il divieto di transito purché non venga invasa l'area di cantiere della rotonda;Vietare la sosta di tutti i veicoli, nonché la rimozione, in caso di violazione sulle seguenti vie: Via degli Orti;Via Mangilli limitatamente alle parti non rientranti dei marciapiedi appositamente destinati alla sosta; Via Salvatore Di Giacomo limitatamente alle parti non rientranti dei marciapiedi appositamente destinati alla sosta; Via Vasari;Via Beniamino Gigli, escluso le aree di sosta di natura privata;Via Giappone a partire da Via Beniamino Gigli verso Piazza Salvo D'Acquisto;Piazza Salvo D'Acquisto nel tratto secondo il senso di marcia che da Via Giappone conduce verso Viale Ettore Fieramosca secondo il crono programma aziendale dal 09 al 10 agosto 2023, durante l'attività lavorativa (presumibilmente dalle ore 03,30 alle ore 15,00), stabilendo che il suddetto di- vieto dovrà essere reso noto con affissione di idonea segnaletica almeno 48 ore prima dell'intervento a realizzarsi e secondo il crono programma degli stessi, salvo avversità atmosferiche o ritardi giustificati nell'esecuzione delle opere e comunque, sino a cessate esigenze:Consentire il senso di circolazione alternato nelle suddette vie solo se compatibile con la sicurezza di chi lavora e di circola su stretta sorveglianza del Direttore dei Lavori e del Rappresentante Legale dell'azienda esecutrice delle opere, secondo le rispettive competenze, servendosi di semafori mobili o di movieri.