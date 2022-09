Corato, partono i lavori per le strade: ecco le zone di intervento

Sono partiti oggi, 28 settembre, gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziati dal programma "Strada per Strada" della Regione Puglia.Nell'individuare le strade da candidare al bando "Strada per strada", finanziato per un totale di €1.051.526,41, l'Amministrazione ha ritenuto fondamentale intervenire su quelle di ingresso ed uscita dalla città e su quelle particolarmente deteriorate.Gli interventi di manutenzione straordinaria consisteranno in: scarifica del tappeto stradale, realizzazione di un nuovo tappeto in conglomerato bituminoso, risagomatura del piano stradale secondo le pendenze di progetto, rialzamento e/o ribassamento di chiusini per adeguamento alle quote stradali.Si sono, quindi, individuate 30 strade su cui intervenire, suddivise in tre zone di intervento.I lavori sono partiti da viale Cadorna per poi proseguire in via Trani, Via Degli Orti e Via Dalla Chiesa.La seconda zona di intervento interesserà Via G. Gigante, Via XXIV Maggio, Via A. De Gasperi, Via S.Vito, Via Andria e Via Alberto Mario.Ampia la terza zona individuata per la manutenzione stradale che interesserà Via Gravina, Via Copernico, Piazza Redi, Via Telesio, Via Francavilla, Via Belvedere, Via Vannucci, Via Enaudi, Via E. Dandolo, Via Don Albertario, Via Lago Di Viti, Via O.V. Emanuele, Via A.Vallisnieri, Via G.Cantoni, Via A.Toscanini, Via Turati, Via Traetta, Via Cesare Cantù, Via Cardona e Via Bacone.A ciò si aggiungono i lavori di bitumazione afferente alla conclusione dei lavori di Open Fiber, della Videosorveglianza e di TIM, effettuati con una opportuna organizzazione delle attività, al fine di ottenere rifacimenti più efficienti e duraturi."Rifacimento delle strade della nostra città: si parte. Abbiamo cominciato da Viale Cadorna, che è il tratto di Estramurale più ammalorato, per poi procedere su via Trani, via Degli Orti, via Dalla Chiesa e negli step successivi si andrà su altre strade importanti per la viabilità della nostra città. - Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis - Si tratta di fondi regionali rivenienti dal bando "Strada per strada". C'è dietro un complesso lavoro di progettazione che è andato poi in gara e oggi siamo qui a cominciare. Si è proceduto questa mattina con la scarificazione del manto stradale e adesso si sta posando il così detto sottofondo, per poi procedere alla distesa del manto integrale di asfalto. Una risposta importante, che la città attendeva da tempo e che adesso apre una stagione nuova per i lavori pubblici della nostra Corato."