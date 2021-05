Le siepi dell'extramurale saranno sagomate: vietato parcheggiare durante i lavori

Nuovo look per le siepi collocate sugli spartitraffico dell'extramurale cittadino.Il prossimo 14 maggio, infatti, una ditta di Andria aggiudicataria dei lavori, provvederà ad effettuare lavori di sagomatura. Si tratta di lavori che prevedono spazi liberi dalle autovetture parcheggiate.Per questo è stata firmata una ordinanza dirigenziale che prevede la sospensione temporanea della sosta su tutto l'extramurale di Corato durante la sagomatura delle siepe durante i lavori.La sospensione temporanea della sosta deve essere resa nota da apposita segnaletica mobile posta sulla carreggiata interessata di volta in volta dai lavori ed apposta dalla ditta esecutrice degli stessi.·Si prevede che i lavori dureranno 30 giorni e quindi tale ordinanza è valida a partire dal giorno 14 maggio 2021 per la durata di 30 giorni e comunque sino a cessato intervento di sagomatura.Le auto che non rispetteranno l'ordinanza saranno rimosse.