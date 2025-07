Le strisce pedonali fantasma un mistero che sbiadisce in pochi giorni

Corato si trova di fronte a un singolare caso di manutenzione stradale che sta sollevando non pochi interrogativi tra i cittadini.La scorsa settimana, in alcune vie della città, sono comparse nuove strisce pedonali, un intervento che prometteva un miglioramento della sicurezza stradale.Tuttavia, ciò che sembrava un'azione tempestiva si è trasformato in un vero e proprio enigma urbano: le strisce sono misteriosamente svanite nel giro di pochi giorni.Secondo quanto riportato dai cittadini che hanno segnalato in redazione l'arcano mistero, l'intervento sarebbe stato eseguito da una ditta incaricata della manutenzione viaria.Il sospetto comune è che sia stata utilizzata una vernice non adatta allo scopo, forse temporanea o semplicemente poco resistente alle condizioni atmosferiche.Il risultato è che, a distanza di pochi giorni dalla loro comparsa, della segnaletica orizzontale non è rimasto quasi nulla, lasciando perplessi e preoccupati gli abitanti.La repentina sparizione delle strisce pedonali non è solo un intoppo burocratico, ma solleva serie preoccupazioni riguardo la sicurezza, specialmente in aree sensibili come quelle vicine a scuole, incroci trafficati e punti di frequente passaggio pedonale. La visibilità della segnaletica è un elemento cruciale per garantire una viabilità efficiente e sicura, e episodi come questo contribuiscono a erodere la fiducia dei cittadini nella gestione delle infrastrutture urbane.Attendiamo dichiarazioni ufficiali dal Comune di Corato e dall'azienda appaltatrice.La comunità spera che la situazione venga chiarita al più presto e che vengano intrapresi interventi adeguati e, soprattutto, duraturi.Nel frattempo, ai pedoni di Corato non resta che fare affidamento sulla memoria e sulla prudenza per attraversare le strade in sicurezza, in attesa che le "strisce fantasma" tornino a materializzarsi in maniera permanente.