"Pedalando con i Santi": torna l'iniziativa di Legambiente Corato

Nel corso di otto anni il circolo di Legambiente ha portato a riscoprire monumenti e chiese poco conosciute e rientranti nella nostra storia locale. Una riscoperta fatta con le due ruote e dalle radici culturali, sociali e cristiane di Corato all'insegna di una esplorazione delle tracce che nel tempo si sono lasciate di generazione in generazione. In sintesi "Pedalando con i Santi". La manifestazione rientra nel cartellone nella parte culturale dei Festeggiamenti del Santo Patrono San Cataldo.L'appuntamento è per domenica 18 in piazza Cesare Battisti alle ore 7, in prossimità della Parrocchia dell'Incoronata. I partecipanti dovranno sottoscrivere un modulo di liberatoria, portando con sé una bicicletta di qualsiasi quota purchè funzionante. Si consiglia l'uso del caschetto e di portare con sè una borraccia. I minorenni devono essere accompagnati da maggiorenni .Non è prevista alcuna tassa di iscrizione e non è una gara ciclistica. Il percorso si articola nella visita della parte esterna della Chiesa di Bracco, del Titolo presente nella stessa zona di Bracco, nonché la visita del convento di Sant'Antonio sulle tracce di uno dei luoghi di Luisa Piccarreta; il percorso finirà sempre in Chiesa Matrice prima della messa di mezzogiorno."Il nostro circolo con Pedalando con i Santi promuove anche una forma di cicloturismo culturale-esordisce il presidente del Circolo Giuseppe Faretra-che in Italia è in crescita. Lo confermano i dati incoraggianti della 4a edizione del report "Viaggiare con la bici 2024", realizzato da ISNART e Legambiente. Quello che nel 2019 era un fenomeno crescente, oggi ha un chiaro e forte sviluppo, così da rendere il cicloturismo uno dei nuovi turismi di punta in ambito esperienziale ed emozionale. Questa tendenza positiva- conclude il presidente del circolo Angelo Vassallo-è stato realizzato con l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio restituisce la stima di oltre 56 milioni di presenze cicloturistiche nel 2023, il 6,7% delle presenze complessive registrate in Italia. Il circolo è in linea con questo trend ed intende promuovere tutte le iniziative che a livello locale possano promuovere l'uso delle due ruote come principale forma di mobilità come mezzo di trasporto personale nel corso delle quattro stagioni a quello culturale per sensibilizzare all'uso della bicicletta".