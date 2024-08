A Corato si va alla scoperta della storia locale con l'ottava edizione di "Pedalando con i santi"

Domenica, a Corato, si è tenuta l'ottava edizione di "", la manifestazione organizzata dal circolo locale diche si pone l'obiettivo di far conoscerealcuni angoli delDi seguito riportiamo il comunicato stampa sull'evento.L'aspetto di creare sinergie è l'approccio corretto per cercare qualcosa di buono per la nostra città. Nel corso di questi anni abbiamo visitato luoghi e spazi diversi tra spazi ed angoli di storia locale, fede ed ambiente.Abbiamo visitato da fuori la chiesa di, che necessita di interventi strutturali importanti e non più procrastinabili, nonché di una pulizia nell'area antistante; il titolo di Bracco, inoltre, uno dei luoghi dove ha vissuto Luisa Piccarreta ovvero il convento di, fondato da, nonostante una leggera pioggia abbia interrotto temporaneamente la manifestazione, fino ad arrivare inLa manifestazione è un appuntamento intergenerazionale per la presenza di bambini, ragazzi fino agli adulti per una pedalata di circa nove chilometri Un sentito ringraziamento al cultore della storia localeche hanno guidato un gruppo composto da quarantina di partecipanti, parlando di aspetti della nostra storia locale meno conosciuta soprattutto agli stessi coratini.Al Comitato feste patronali che di anno in anno conferma l'interesse per l'evento insieme alla, ae alle. Un ringraziamento particolare allache, di anno in anno , credono nella nostra manifestazione e aper la fattiva collaborazione."Se la partecipazione alla nostri lascia a manifestazione ci rende contenti perché ci sono diversi cittadini che ci chiedono di replicarla in altri momenti dell'anno con la stessa formula sicuramente – esordiscepresidente del circolo-ci lascia allibiti la mancanza del Luna Park per il comportamento di pochissime persone che impediscono per motivi di sicurezza lo svolgimento del cartellone completo della Festa in onore del nostro Santo Patrono.A questo punto – continua il presidente di Legambiente- sollecitiamo tutti: dalle istituzioni ai cittadini a fare ciascuno la propria parte. Non è possibile limitare lo spazio del sano divertimento e della gioia, conclude il presidente del circolo-specie nel periodo estivo a causa di comportamenti inquinanti che non permettono buone relazioni interpersonali e un sano svago".