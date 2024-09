Legambiente Corato, "Puliamo il Mondo" e presentazione rapporto Ecomafia

Si è svolta nella mattinata del 29 settembre l'edizione cittadina della campagna nazionale di Legambiente "Puliamo il Mondo 2024" anche a Corato, in via Vecchia Barletta.I volontari del Circolo "Angelo Vassallo" hanno nuovamente scelto quella zona poiché emblematica del diverso rapporto che i propri concittadini hanno con l'ambiente. Infatti, se da una parte ve ne sono molti che scelgono quella strada per immergersi facilmente nella natura, a due passi dal centro, e fare attività sportiva all'aria aperta, ve ne sono purtroppo altrettanto molti che la considerano alla stregua di una discarica a cielo aperto, deturpandone il paesaggio con sacchetti e rifiuti di ogni genere. Ha suscitato particolare sconcerto il rinvenimento di una enorme quantità di confezioni in Tetra Pak di vino, che viene quindi regolarmente consumato, probabilmente in grandi quantità.La raccolta di 60 sacchi di indifferenziata, 15 di plastica e vetro, 6 di carta e 2 di RAEE – i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – è stata resa possibile grazie alla sinergia tra diverse associazioni e gruppi attivi sul territorio. Si ringraziano in particolare i soci del Vespa Club Corato e i volontari di PuliAmo Corato. Come sempre vi è stata anche la fattiva collaborazione della Sanb e del corpo della Polizia Locale, con il patrocinio dl Comune di Corato.New entry in questa edizione è stato lo Zaino del Cigno: moltissimi i partecipanti che ci hanno aiutato a riempirlo di materiale di cancelleria da donare alla Comunità educativa per minori "Indaco" – Casa Famiglia della Mamma.Il Circolo sarà attivo questa settimana anche per un'altra importante iniziativa insieme con i vertici regionali e nazionale di Legambiente, insieme con il Presidio di Libera "Vincenzo Grasso" di Corato con il patrocinio del Comune di Corato: giovedì 3 ottobre ci sarà infatti, per la prima volta a Corato, la presentazione del rapporto Ecomafia presso il Teatro Comunale alle ore 8,30. Il rapporto viene redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine e le Capitanerie di porto, fornendo il quadro dettagliato dei casi di criminalità ambientale in Italia. Pubblicato per la prima volta nel 1994, il rapporto del 2024 celebra 30 anni di impegno costante contro l'ecocriminalità nel nostro Paese.Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco del Comune di Corato, prof. Corrado Nicola De Benedittis, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico alla giornata di presentazione interverranno il Procuratore della Repubblica di Trani, nonché esperto di diritto dell'ambiente, il dottor Renato Nitti; i presidenti nazionale e regionale di Legambiente, Stefano Ciafani e Daniela Salzedo, il presidente di Libera Puglia, don Angelo Cassano. La giornata di lavori sarà moderata dal giornalista Riccardo Losappio e le conclusioni del presidente locale di Legambiente Giuseppe Faretra.Alla presentazione in Teatro saranno presenti i rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell'Ordine e gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Corato. L'evento è stato accreditato dall'Ordine dei giornalisti. I cittadini interessati a seguire i lavori, sino ad esaurimento dei posti disponibili, possono recarsi martedì sera a partire dalle ore 20 presso la sede del Circolo Legambiente di Corato in Piazza Vittorio Emanuele 23, per ricevere tutte le informazioni su come accreditarsi. In quella stessa sede è possibile continuare a donare cancelleria che sarà in seguito donata a Comunità Indaco -Casa della Mamma."La presentazione del Rapporto è un'importante opportunità per sensibilizzare verso una nuova consapevolezza – ha dichiarato il presidente del circolo Giuseppe Faretra-con una forma di disseminazione culturale per sviluppare forme di cittadinanza attiva."