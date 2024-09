"Puliamo il mondo": a Corato torna la manifestazione di Legambiente

Ritorna a", con la partecipazione dei volontari impegnati nella manifestazione di pulizia degli spazi pubblici e salvaguardia ambientale promossa da Legambiente. Quest'anno si avvale della collaborazione di Oasi 2 e Circolo Tennis. L'edizione italiana della maratona mondiale "Clean up the world", ha al centro il lavoro di tanti volontari impegnati a dare il proprio contributo per la pulizia delle vie, delle piazze, delle aree verdi e degli spazi comuni.Clean Up the World è stata creata nel 1993 ed è uno dei più grandi programmi ambientali basati sulle ecomunità del mondo, ovvero di quei gruppi che si mettono insieme per fare della pulizia e del rispetto dell'ambiente un bene comune. Noi uniamo gruppi di comunità, scuole, imprese e governi locali per svolgere attività che affrontino le questioni ambientali locali. La nostra visione è quella di coinvolgere quante più persone possibile ripulire per conservare il nostro pianeta. In Italia è organizzata da Legambiente.Nella nostra città è previstanell'area prospicente via Vecchia Barletta-lato sinistro accanto cimitero ed aree limitrofe. I volontari riporranno nelle buste i diversi materiali raccolti per favorire la raccolta differenziata. La suddetta manifestazione ha avuto il patrocinio del comune di Corato. Grazie a "Puliamo il mondo", temi come quelli dell'educazione ambientale, della pace e della cittadinanza attiva diventano qualcosa di concreto. Convogliamo nuovamente, poiché è per noi fondamentale dimostrare che la Pace deve essere costruita dal basso, lavorando insieme alle realtà locali, alle comunità, a tutti i cittadini e le cittadine, rifiutando ogni forma di odio, violenza e pregiudizio: solo in questo modo sarà possibile. Visto l'inizio del nuovo anno scolastico, come ogni anno, il circolo propone una raccolta di cartoleria come: quaderni a righi e quadretti, matite 2hb soprattutto ed ogni quant'altro materiale di cancelleria a favore della comunità per i minori Indaco - Casa della Mamma. Entro il 6 ottobre raccoglieremo anche all'interno del nostro circolo per cercare di raccogliere quanto più materiale di cancelleria possibile."Vogliamo spazi pubblici più puliti, accoglienti e inclusivi – sottolinea il presidente di Legambiente Corato- un mondo sostenibile per tutti, in un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, con gli altri esseri viventi e la natura. Avremo la possibilità di svolgere un servizio alla comunità e di riflettere sulla necessità di prevenire l'abbandono dei rifiuti, oltre che sulla possibilità di evitare alla radice la produzione dei rifiuti: lotta contro l'usa-e-getta e l' utilizzo, quando proprio non si possono evitare imballaggi monouso, di formati biodegradabili e compostabili. Questa è la nuova frontiera per le scuole e per l'intera cittadinanza- conclude il presidente-Noi continueremo questa attività di Puliamo il Mondo, dai fatti e dalle azioni alla promozione ambientale: la prossima settimana presenteremo il rapporto ecomafie qui a Corato insieme alle istituzioni preposte, magistrati davanti agli alunni delle scuole della nostra città. Il nostro circolo intende fare un'opera di disseminazione culturale nella nostra città!"