Libera Corato, domani sera la proiezione in "Open" de "L'ultimo giorno d'inverno"

Il contrasto alle mafie è una delle battaglie che Libera porta avanti, ma non è l'unica. Da sempre si spende contro tutti i conflitti, le ingiustizie sociali, anche quelli oltre nazione. I progetti dell'area internazionale dell'associazione sono una testimonianza di ciò.Per fare luce su un'ingiustizia e per attivare il nostro spirito critico, ci sembrava giusto accendere i riflettori sulla questione curda. Saremo aiutati in ciò dal documentario: "L'ultimo giorno d'Inverno" della emergente regista coratina Renata La Serra e dall'accoglienza dell'Open Space.L'evento è previsto per martedì 7 Febbraio, alle ore 18, presso l'Open Space, (situato in Via Castel del Monte 139) a Corato.Interverranno Claudia Pia Leo, referente del presidio di Libera Corato, intitolato a Vincenzo Grasso e Giovanni Capurso, presidente dell'ANPI Corato, sezione intitolata a Maria Diaferia.La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.