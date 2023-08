"Libera contro le Mafie": il campo estivo a tema è finalmente in città

Riqualificazione urbana, animazione sociale, tanti incontri di sensibilizzazione: questo in estrema sintesi il primo campo estivo a Corato di Libera, associazione che si batte per la lotta contro le mafie.Sedici ragazzi provenienti da ogni parte dello stivale e ospitati presso il Convento di Sant' Antonio, si confronteranno con tematiche di estrema attualità. Libera però, non è solo teoria, anzi. La settimana di "Campo Sociale" avrà come scopo precipuo quello di riqualificare uno dei punti più difficili della nostra città, con animazione sociale (a cura di Teatri Di.Versi) e riqualificazione urbana, con il murales dell'artista Daniele Geniale.Noi di CoratoViva siamo andati nel fulcro del Camp, intervistando la referente per Corato Claudia Leo, l'assessore Antonella Varesano e un componente dello staff Libera Luca Alberti.