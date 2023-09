"Nessuno è un’isola": questo pomeriggio l'inaugurazione del murales di via Aurelia

Via Aurelia si è vestita a festa. Un dono, quello del murales realizzato durante il campo di, sotto la direzione artistica di, è stato già consegnato al quartiere. Gli sguardi dei passanti convergono stupiti finalmente anche verso l'alto: si sogna, ci si riconosce e forse un po' ci si vanta di essere ben visibili anche dalla strada provinciale. Ora tocca alla cittadinanza intera entrare nel quartiere, conoscere e condividere la bellezza inaspettata di questa periferia.Lae il presidio diorganizzano, con il patrocinio del Comune di Corato, l'evento, una serata dedicata all'inaugurazione del murales con una festa bellissima, in un luogo nuovo, insolito. L'evento, al di là della simbologia inaugurale, si colloca in un'importante strategia di rigenerazione urbana in cui convergono forze di varia natura: amministrazione, parrocchia, presidio di Libera Corato, associazioni e liberi cittadini. Il murales è solo l'inizio di una manifesta volontà di interesse per le periferie urbane.Appuntamento a venerdì 29 settembre, in via Aurelia, in prossimità del murales, con gli eventi in programma:Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 animazione per bambini e bambine a cura di Room to Play (evento gratuito aperto a tutti i bambini)Ore 19:30 taglio del nastro alla presenza del Sindaco Corrado Nicola De Benedittis, Luisa Addario, (Assessora alle Politiche Giovanili), Antonella Varesano (Assessora alll'Urbanistica), Beniamino Marcone (Assessore alle Politiche Culturali), Felice Addario (Assessore alle Politiche Sociali)Dalle ore 20.00 cena comunitariaDalle ore 20.00 danze popolari a cura di AbracadanzeLa partecipazione alla cena è limitata al numero di consumazioni disponibili.Per la realizzazione dell'evento si ringraziano il Comune di Corato, l'ANPI, il Presidio del Libro di Corato, Abracadanze, Room to Play, Torrevento cantine, Legambiente, Cifù e Piarulli Consulenti di Sicurtà agenti UnipolSai, CNA, Alessandro Zambetti consulenti del lavoro, Confartigianato.In occasione dell'evento di venerdì, è da segnalare che, condotto dall'associazione "Lavorare Stanca – Verso Sud, si sposterà in Via Aurelia dalle 17:00 alle 19:30 di venerdì 29 settembre. Il tema, Essere ovunque a casa propria, verrà discusso con Claudia Leo, Daniele Geniale, Vanessa Patruno, don Fabrizio Colamartino, Claudia Fabris, Felice Addario, Giuseppe Del Grosso e Sasy Spinelli.