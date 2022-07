Martedì 26 aprile, negli spazi di Maperò, è in calendario il quarto e ultimo appuntamento della rassegna "Libri in scena", organizzata a Corato dalla libreria Sonicart B-side. Il successo dell'evento ha ripagato gli sforzi compiuti dagli attivi e lungimiranti titolari dell'esercizio commerciale - autentico polmone culturale nel territorio coratino -, che hanno desiderato includere una nobile finalità sociale alla kermesse attraverso il coinvolgimento dell'associazione "Il sorriso di Antonio", impegnata nella promozione e nella sensibilizzazione alla ricerca sui linfomi non Hodgkin per volere della famiglia e degli amici di Antonio Carone."Libri in scena" si concluderà con un incontro di spessore, degna chiosa di un "poker d'assi" composto da Gianluigi Nuzzi, Giorgia Surina e Sergio Rizzo: toccherà infatti aconversare a Corato sul suo libro "Niente di vero" (Einaudi), fresco vincitore del Premio Strega Giovani 2022 e inserito nella cinquina finale del premio letterario italiano più prestigioso.Romana, sceneggiatrice di film, Veronica Raimo è considerata una delle giovani intellettuali scrittrici più in mostra del panorama nazionale. Ha scritto i romanzi Il dolore secondo Matteo (minimum fax 2007), Tutte le feste di domani (Rizzoli 2013) e Miden (Mondadori 2018). Nel 2019 ha mandato in stampa il libro di poesie Le bambinacce con Marco Rossari (Feltrinelli). I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie e riviste, sia in Italia che all'estero.Durante la serata (il via alle ore 19:30, ingresso libero9 non mancheranno diverse sorprese e al termine ci sarà il firmacopie con foto per chiudere la lunga rassegna e ringraziare tutti i protagonisti.si è affermato fra gli eventi più frizzanti ed interessanti del cartellone di eventi estivi "Sei la mia città" patrocinato dal Comune di Corato.