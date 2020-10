Live show e spettacoli itineranti, l’84esima Campionaria accoglierà i visitatori con spettacolari esibizioni

Un calendario fitto di eventi e spettacoli. All'84esima Campionaria Generale Internazionale non ci saranno esibizioni da palcoscenico per evitare assembramenti in linea con le direttive anti Covid, ma attrazioni itineranti e live show mozzafiato a cui i visitatori potranno assistere da punti diversi del quartiere, e ad orari ripetuti. Artisti nazionali e internazionali intratterranno il pubblico tra musica, danza e magia, con esibizioni uniche che regaleranno emozioni e suggestioni per la Fiera del Levante, in programma a Bari dal 3 all'11 ottobre.Particolarmente suggestivo sarà il Waterbowl Show, performance spettacolare e coinvolgente: una vasca trasparente con più di 1000 litri d'acqua, dove due danzatrici eseguiranno tuffi, contorsioni ed elementi acrobatici. Le artiste porteranno in scena uno show di forte impatto visivo e emotivo, che renderà l'evento unico e indimenticabile.Spettacolo unico sarà quello delle Fashion Butterflies: la performance è realizzata con i costumi che la Maison Dior ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo. L'esibizione è stata scelta da Dior per il suo evento di apertura della Biennale di Venezia 2019, durante il ballo del Tiepolo, evento di beneficienza organizzato con la collaborazione della Venetian Heritage Foundation nei saloni settecenteschi di Palazzo Labia. Arte, stile e magia di un ballo da sogno si fondono con due musicisti, tre danzAttori, di cui due trampolieri, ed una danzAttrice acrobata a terra per uno spettacolo esclusivo. Sono stati creati in esclusiva per questo evento sei costumi di cui quattro tuttora in esposizione presso il museo casa di moda di Dior a Parigi.E ancora a stupire i visitatori saranno le Bianche Presenze. Bianche farfalle, accompagnate da angeli bianchi in frac animeranno il luogo dello show. Figure che danzano, volano, stupiscono e attraverso giochi pirotecnici rendono i luoghi dei posti surreali. I trampolieri sono accompagnati da un carro che diffonde nell'aria luci e leggere musiche sulle quali danzano gli attori. Sopra il carro una ballerina volteggia in aria sul suo cerchio aereo itinerante. Con il calar della sera, le farfalle, accompagnate da uomini eleganti, si illuminano con delicate iridescenze di luce a led. I trampolieri si spostano da un posto all'altro traghettando il pubblico e i visitatori, affascinandoli con la loro poesia.Un delicato ed emozionante spettacolo itinerante con sei artisti tra fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco si uniscono per mettere in scena uno spettacolo coinvolgente da togliere il fiato.Ancora un gradito ritorno sarà il Carillon vivente, che già l'anno scorso ha entusiasmato il pubblico in Fiera. Si tratta di una delle proposte artistiche più esclusive dell'ultimo decennio che ha caratterizzato eventi di grandissima importanza su scala mondiale con grandi consensi di critica. Un'idea semplice ma estremamente suggestiva nata dalla fantasia dell'artista ravennate Mauro Grassi.Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un'eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d'altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile. La perfomance ha già superato le 1000 repliche in 24 paesi.Un piacevole momento di intrattenimento, ideato e personalizzato proprio per l'atteso evento fieristico, sarà rappresentato dai minishow itineranti che si terranno più volte nell'arco dell'intera giornata. Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in su. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure suggestive.