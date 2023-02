Lo scrittore Giancarlo Visitilli a Corato con la sua "Una storia sbagliata"

Torna a Corato Giancarlo Visitilli, prof e scrittore molto amato nella nostra città, con il suo nuovo romanzo "Una storia sbagliata"L'evento è in programma presso la Libreria Sonicart B-Side in Corso Mazzini 8 Corato il 10 marzo alle ore 19.00 e sarà aperto a tutti ma in particolare, visti i temi toccati nel romanzo, è gradita la presenza dei ragazzi e le loro famiglie.I protagonisti del libro infatti sono due ragazzi sedicenni Saverio, con una storia di vita familiare molto complicata e difficile ed Anna proveniente invece da una famiglia benestante.L'autore ci accompagna in una Bari fatta di case borghesi e periferie degradate che fanno da sfondo ad una storia sbagliata in cui si fronteggiano amore e violenza, dove l'unica speranza è nello sguardo degli adolescenti.