"Lo Strano Estraneo Vien Dal Mare": Francesco Martinelli porta sul palco una rivisitazione de "I Viaggi di Gulliver"

Il 20 marzo alle 17:30, presso l'auditorium del Liceo Artistico Stupor Mundi, andrà in scena "Lo Strano Estraneo vien dal mare",riduzione teatrale a cura del regista Francesco Martinelli, del romanzo "I viaggi di Gulliver".Protagonisti gli studenti che hanno partecipato al progetto della Regione Puglia che erogava contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici.Il progetto ha la finalità di contrastare l'abbandono scolastico e valorizzare il pieno utilizzo degli spazi scolastici attraverso progetti di carattere culturale e sociale svolti in orario extra-curricolare.