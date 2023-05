Luigi De Magistris presenta a Corato il suo ultimo libro, “Fuori dal sistema”

"Fuori dal sistema" è l'ultimo libro di Luigi De Magistris pubblicato con Piemme.Nel volume, che verrà presentato a Corato il 25 maggio dalle 18,30 presso l'agorà del Liceo "A. Oriani", viene raccontata la storia di un uomo delle istituzioni.De Magistris, giovane magistrato fedele alla Costituzione, dalla prima linea della Calabria si ritrova a indagare su un inquietante intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato. Un sistema che depreda il denaro pubblico e coinvolge politici sia di centrodestra sia di centrosinistra, grandi imprese, settori della magistratura e delle forze dell'ordine, con il collante della massoneria deviata. Giunto al cuore del sistema, de Magistris viene travolto da interrogazioni parlamentari, ispezioni, procedimenti disciplinari e penali, bombardamenti istituzionali fin dai vertici più alti dello Stato.Eppure de Magistris ha proseguito in direzione ostinata e contraria, dimostrando che si può stare nelle istituzioni ma fuori dal sistema.Nel 2011 viene eletto sindaco di Napoli contro tutto e tutti. Una rivoluzione che, dice l'autore, ha trasformato Napoli nella città dell'acqua pubblica, dei beni comuni, del riscatto culturale e turistico, sconfiggendo l'emergenza rifiuti, le infiltrazioni della camorra e l'ostilità dei partiti, dei governi e della regione Campania. Fuori dal sistema è il racconto di una vita dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi. Ma è anche uno sguardo rivolto al futuro del Paese, oppresso non solo dal sistema criminale che de Magistris ha combattuto da PM, ma anche da un pensiero unico liberista a cui urge proporre un'alternativa.È tempo che tutti i non allineati al sistema si uniscano per l'ambiente, la dignità del lavoro, la pace, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica.L'incontro, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è organizzato dal Presidio del Libro di Corato, dall'ANPI Corato "Maria Diaferia", dal Comitato Beni Comuni e dal Forum dei Giovani.L'iniziativa, inoltre, è promossa dalla Regione Puglia. Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.L'autore dialogherà con il giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno" Gianpaolo Balsamo.Sono previsti i saluti del sindaco di Corato Corrado De Benedittis e del preside del Liceo "A. Oriani" Francesco Catalano. Interverranno Serena Petrone (Presidio del Libro), Giovanni Capurso (ANPI Corato) e Teresa Caputo (Comitato Beni Comuni).Le copie del libro potranno essere acquistate durante la presentazione o presso la libreria SonicArt.«Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla costituzione, ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo. Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere».