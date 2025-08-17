Luigi zaza
Cultura

 Luigi Zaza incanta Lecce alla prima edizione di “Parole a Sud - Est"

Tra storia, thriller e impegno sociale: l’autore coratino ospite d’onore nella cornice dell’ex Conservatorio di Sant’Anna

Corato - domenica 17 agosto 2025 17.40
Si è svolta lo scorso 9 agosto, nel cuore del centro storico di Lecce, la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso letterario nazionale e internazionale "Parole a Sud - Est", promosso da CF Editore. L'evento, ospitato nell'ex Conservatorio di Sant'Anna, ha raccolto autori da tutta Italia e dall'estero, suddivisi in quattro categorie, e ha visto la partecipazione di una giuria composta da giornalisti, docenti e scrittori.

Tra gli ospiti, ha brillato la presenza di Luigi Zaza, autore originario di Corato, che ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte del pubblico e della giuria.
Nel suo intervento, Zaza ha ringraziato l'editore salentino Federico Calafati per il sostegno e i risultati raggiunti, presentando le sue opere pubblicate con CF Editore: il fanta-thriller "Hellabama!" e la serie "Cassy, detective in nome delle donne", giunta al terzo volume e ambientata nella Puglia dei primi del '900.

Un momento di grande intensità culturale, dove la letteratura ha dialogato con il territorio, la memoria e l'impegno sociale.
