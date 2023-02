"M'Illumino di Meno", il Comune di Corato aderisce all'iniziativa green

Il Comune di Corato aderisce anche quest'anno alla campagna "M'illumino di meno", organizzata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2 per oggi, giovedì 16 febbraio, Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.Due le iniziative proposte dal Comune nell'ottica della sostenibilità ambientale:- Piantumazione di quattro alberi: tre lecci in Largo Plebiscito e una roverella su via Aldo Moro.- Adesione al progetto "L'Acqua che insegna alla sete", attraverso cui, prossimamente, saranno installati nelle scuole elementari, degli erogatori di acqua potabile depurata e distribuite contestualmente borraccette riutilizzabili ad alunne ed alunni. L'iniziativa è tesa ad eliminare gradualmente l'utilizzo delle bottiglie di plastica dalle scuole.Le iniziative, promosse dagli Assessorati alla Qualità Urbana e alle Politiche Educative, sono organizzate sulla base del decalogo delle azioni utili, pubblicato sul sito di M'illumino di meno al link https://bit.ly/DecalogoMilluminodimeno2023