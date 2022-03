“M’illumino di meno”, Legambiente pianta un salice nella Villa Comunale

Quest'anno la Croce Rossa Italiana - Comitato di Molfetta e il Circolo di Legambiente "A. Vassallo" Corato - APS hanno deciso di sposare insieme l'iniziativa, con il Patrocinio morale del Comune di Corato.Una necessità, quella del risparmio energetico, che le recenti vicende hanno reso ancora più di attualità, richiedendo un impegno maggiore per una ricerca di fonti energetiche sostenibili e alternative ai combustibili fossili. Il motto della manifestazione quest'anno è "Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare!" e per onorarlo, domenica 13 marzo alle 10.30 verrà piantumato un albero, un salice, nella Villa comunale della città, con l'aiuto della ditta specializzata Grammatica.Un piccolo gesto per ricordare che gli alberi sono una parte importante, ed anche bella nel senso più puro del termine, della lotta per il nostro Pianeta. Inoltre, i promotori dell'iniziativa hanno avviato un progetto con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che punta a piantare 50.000 alberi in 10 anni e a cui si può partecipare compilando un modulo sulla relativa pagina web. In un momento in cui l'attenzione del mondo si è dovuta tragicamente spostare sulla guerra, è indispensabile ricordare che la lotta per la pace e quella per la sostenibilità ambientale vanno a braccetto, ed è nostro compito fare in modo che la transizione ecologica non si fermi proprio adesso.