Maltempo: crolla un albero, pericolo sulla Corato-Bisceglie

Il maltempo abbattutosi in queste ore sul territorio della Bat e del nordbarese è con ogni probabilità la causa del crollo di un albero sul tratto centrale della strada provinciale 85, che collega Bisceglie a Corato e Ruvo di Puglia.L'immagine è piuttosto emblematica. Il crollo si è verificato poco dopo le 7 di martedì 11 ottobre, in un orario nel quale l'artiera è già abbastanza trafficata. Non si registrano, per fortuna, danni ai mezzi né feriti ma la situazione è molto delicata a causa della sporgenza dei rami tale da inibire, almeno in parte, il transito su entrambi i sensi di marcia. È raccomandata la massima prudenza. L'intervento degli uffici competenti dovrebbe consentire la pulizia ed il ripristino delle due corsie.