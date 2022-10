Aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza del viadotto Santa Croce sulla Bisceglie-Ruvo/Corato

La Provincia Bat, attraverso la determinazione dirigenziale n° 864 dell'11 ottobre, ha proposto l'aggiudicazione dei lavori urgenti di recupero e risanamento conservativo, rafforzamento locale, adeguamento e/o miglioramento sismico e messa in sicurezza del viadotto Santa Croce lungo la strada provinciale 34 (ex provinciale 85) che collega Bisceglie a Ruvo di Puglia e Corato.La procedura di appalto era stata indetta il 24 maggio 2021: tre le istanze pervenute, fra le quali è stata selezionata l'azienda aggiudicatrice, di Andria. Il costo complessivo stimato per gli interventi dell'impresa è di 2.3 milioni di euro mentre con gli oneri accessori (e l'Iva) salirà a 3.1 milioni di euro.