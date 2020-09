Maltempo in arrivo, rinviato il comizio di Perrone

La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato due allerte meteo sul territorio del nord barese e tutta la Puglia, attraverso il bollettino ufficiale numero 270.Rischio idrogeologico dovuto a temporali da bollino giallo sulla fascia C, sino alle 20 di domenica 27 settembre. Criticità arancione invece per il vento sull'intero territorio regionale.Sono previsti precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco (i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate) e venti di burrasca forte dai quadranti meridionali, che sfiorano i 60 chilometri orari.Il comitato elettorale per Gino Perrone Sindaco, comunica che a causa delle piogge previste per stasera, l'incontro programmato con i cittadini del candidato Gino Perrone in Piazza Vittorio Emanuele viene rimandato.