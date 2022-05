Il Cepell (centro per il libro e la lettura), in occasione del Maggio dei libri, ha promosso un'iniziativa in collaborazione con il Presidio del libro di Corato e il gruppo Nati per leggere. Un meraviglioso viaggio nel racconto delle storie rivolto a mamme e papà in attesa la cui voce inizia ad essere ascoltata dal bambino già da quando abita il grembo materno.L'evento, sul tema "Contemporaneamente. Leggere per comprendere", si terrà mercoledì 18 maggio, a partire dalle ore 17, nel giardino della scuola dell'infanzia "Fata Turchina" di via Padre Annibale Maria di Francia, 1. L'appuntamento con "sarà reso ancora più suggestivo dalle note diL'iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato, è sostenuta dall'assessorao al turismo e alla cultura della Regione Puglia in collaborazione con l'associazione Presidi del libro.