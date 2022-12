Marcia nazionale della pace, mobilitazione dalla Diocesi

Il programma

Il 31 dicembre la città di Altamura ospiterà la 55esima marcia nazionale per la pace, evento della Conferenza Episcopale Italiana in collaborazione con diversi uffici e associazioni, per camminare insieme, riflettere e pregare alla ricerca della giustizia e della pace. L'Arcidicioesi di Trani-Barletta-Bisceglie, che comprende anche le città di Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, è in mobilitazione per partecipare massicciamente all'evento.«Desideriamo essere presenti, per testimoniare la fede e l'impegno comune per la pace» è quanto sottolineato dall'équipe organizzatrice, formata dai componenti del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, della Caritas Diocesana, del Settore giovani di Azione Cattolica, di Pax Christi con i Punti pace di Bisceglie e Corato e dell'associazione Xiao Yan Rondine che ride con sede in Trani.13:30 partenza da Trani (piazza Indipendenza)13:45 salita partecipanti a Bisceglie (via Sant'Andrea angolo Carrara Santa Maria)14 salita partecipanti Corato (via Gravina c/o Stadio Comunale)15 arrivo ad Altamura e partecipazione alla marcia21 celebrazione eucaristica22 Festa in piazza00:30 Rientro verso i luoghi di partenzaLa quota di partecipazione è fissata in 15 euro e include il trasporto in bus turistico.Info e iscrizioni entro il 28 dicembre don Aurelio 3484963604 - Rosa 3391380637 - Angelo 3896231274 Michela 3928840561 - Giuseppe 349554360