"Maria Montessori, una vita per l'infanzia": dialogo tra Angela De Leo e Valeria Rossini

L'Associazione Culturale FOS torna ad occuparsi di educazione, e questa volta, in rete con la Libreria Hamelin e il Presidio del Libro di Bitonto, è lieta di farlo, presentando il libro "Maria Montessori - Una vita per l'infanzia/Una lezione da realizzare (Edizioni San Paolo) di Valeria Rossini, Prof.ssa di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".A dialogare con l'autrice in diretta sulle Pagine Facebook dell'Associazione Culturale FOS, della Libreria Hamelin e del Presidio del Libro,, allesarà Angela De Leo.L'incontro, moderato da Raffaella Leone, rappresenta un'importante occasione per riflettere su una delle pagine più feconde della Pedagogia italiana.Una pagina che ha tracciato un solco, nel quale, ancora oggi, è possibile intraprendere una fruttuosa stagione di didattica mirata alla realizzazione di possibili percorsi d'apprendimento significativi in età infantile.