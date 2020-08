L'associazione culturale FOS presenta "Comunicare è condividere" di Agostino Picicco

Ripartono le attività culturali dell'Associazione Culturale FOS, con la presentazione del libro "Comunicare è condividere" di Agostino Picicco, che sarà ospite nella sede di Bitonto dell'associazione, in via Generale Montemar, 29, questa sera alle 19.00, grazie all'affettuosa disponibilità di Gianni Brattoli e Annamaria De Leo, responsabili della sezione di Bitonto.Sarà l'occasione per riflettere sul mondo della comunicazione di oggi.Il libro, infatti, mette in evidenza i cambiamenti, le abitudini e gli stili di vita degli uomini dominati dall'onnipresenza della Rete e ammaliati dalle sue promesse e dalle sue facili lusinghe.L'autore sottolinea con arguta ironia la necessità di disconnettersi, ogni tanto, per favorire una maggiore serenità personale, in modo da concedersi l'opportunità di relazioni reali e di utilizzare la tecnologia con una buona dose di sano discernimento.Agostino Picicco, come scrittore e giornalista che lavora nella direzione comunicazione ed eventi istituzionali dell'Università Cattolica di Milano, e come responsabile culturale dell'Associazione Regionale Pugliesi, sa bene quanto sia utile per la comunicazione, l'utilizzo dei nuovi mezzi tecnologici, e per questo si sofferma a trattarne, anche ironicamente, difetti e virtù.La serata, coordinata da Raffaella Leone, vedrà l'autore dialogare con il professore Valentino Garofalo e con il giornalista/scrittore Valentino Losito.In ottemperanza alle norme anti covid-19, si accede alla presentazione solo muniti di mascherine.