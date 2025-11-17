Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento

Si entra nel vivo dell'ultima settimana di campagna elettorale e gli appuntamenti si intesificano per il candidato al consiglio regionale per la lista Decaro Presidente, Felice Spaccavento. Il 18 novembre alle ore 19 a Ruvo di Puglia nella sala conferenze di Palazzo Caputi, si terrà la presentazione ufficiale della "Carta della Salute", un documento programmatico che ambisce a promuovere una sanità più partecipativa, trasparente e vicina ai cittadini.L'iniziativa riprende e aggiorna lo spirito della "Carta di Ruvo" del 2016, un patto civile che sanciva una governance condivisa tra istituzioni e comunità locali. Oggi, l'obiettivo è portare quel modello a livello regionale, trasformando la nuova Carta della Salute nella "Carta di tutti", uno strumento di impegno collettivo e di visione per la Puglia che verrà.Interverranno Antonio Papagni, dirigente medico presso il Distretto sanitario di Ruvo di Puglia, con una lunga esperienza nell'organizzazione dei servizi territoriali e Santi Zizzo, odontoiatra ruvese, impegnato nei temi della salute di comunità e della prevenzione. La moderazione dell'incontro sarà curata da Mario Albrizio, le conclusioni affidate ai candidati Felice Spaccavento e Francesca Bottalico, per 10 anni assessore al welfare del Comune di Bari."Il disagio sociale non sempre è una patologia". È invece il tema dell'incontro pubblico organizzato mercoledì 19 novembre al comitato elettorale di Via Roma 18, a Corato alle ore 19:30.L'iniziativa nasce dall'esigenza di riportare al centro del dibattito politico e sanitario una questione spesso fraintesa: la differenza tra un bisogno sociale e un disturbo clinico. Un confine che, se ignorato, rischia di trasformare problemi complessi e radicati – povertà educativa, solitudine, precarietà, marginalità – in diagnosi mediche improprie, lasciando le persone senza risposte adeguate.Con il candidato al consiglio regionale nella lista Decaro presidente, dialogheranno lo psichiatra Gaetano Nappi e Annamaria Tupputi, psicologa dell'Associazione RESTART, nata a Bari da un'idea di Donatella Loiacono, con un obiettivo chiaro: diffondere una cultura della Promozione della Salute e delle Buone Prassi nel benessere psicologico e psicosociale. Attraverso percorsi di gruppo, eventi pubblici e attività di sensibilizzazione, ReStart lavora per rendere accessibili strumenti di consapevolezza e supporto, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.L'incontro rientra nel percorso di ascolto e dialogo che Spaccavento sta portando avanti in tutte le città pugliesi per costruire una visione di "Una Puglia in salute", dove la salute non coincida soltanto con la cura clinica ma con un sistema di servizi integrati, vicini alle persone. "Il disagio sociale – spiega Spaccavento – non può essere scaricato sulla medicina o sulla psichiatria. Richiede politiche, comunità, servizi, educazione. Significa prendersi cura delle persone prima che diventino pazienti".Gli eventi sono aperti al pubblico.