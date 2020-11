Matteo è scappato di nuovo: ritrovato nelle campagne di Corato

Si è allontanato da casa per la terza volta e per la terza volta è stato rintracciato da forze dell'ordine e guardie private.Matteo Cellamare, l'uomo di 49 anni di Andria affetto da amnesie e perdite dell'orientamento, si era già allontanato il 26 ottobre. Le forze dell'ordine avevano setacciato ogni luogo del circondario, ritrovandolo alcuni giorni dopo in un casolare di campagna. Cellamare era nuovamente scappato e nuovamente rintracciato a Ruvo di Puglia.Oggi le Guardie Campestri di Corato lo hanno rintracciato mentre vagava lungo via Scannagatta, anche questa volta per le vie di campagna. Lo hanno soccorso e hanno allertato la Polizia Locale che ha provveduto a riconsegnarlo al padre. Sta bene.