Meteo: allerta gialla dalle ore 12 del 11 gennaio 2025 e per le successive 12 ore, su tutta la Puglia

Una veloce saccatura sull'area balcanica lascia spazio a correnti nord-occidentali in quota, che portano oggi sulla nostra Penisola un generale miglioramento del tempo, eccetto addensamenti e locali nevicate sui settori alpini occidentali e isolati piovaschi sui versanti tirrenici meridionali.Oggi, 11 gennaio, un nuovo impulso perturbato interesserà nel corso della giornata le regioni centro-meridionali, con precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse, anche a carattere temporalesco, e prime nevicate sui settori appenninici. Domenica, persistenza del maltempo al Sud, con nevicate sino a quote collinari.La ventilazione, oggi occidentale da moderata a localmente forte, sarà in rotazione domani pomeriggio attorno ad un minimo sul Tirreno centro-meridionale, con rinforzi di burrasca e mari agitati nella giornata di domenica. Le temperature subiranno un generale calo a partire da domani.Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale con quantitativi fino a puntualmente cumulati moderatiSulla base di quanto esposto e delle valutazioni del Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia è stata emanata una allerta GIALLA per rischio idrogeologico a partire dalle 12 del 11 gennaio 2025 e per le successive 12 ore, su tutta la Puglia.La fase di maltempo proseguirà nella giornata di domenica 12 gennaio con piogge diffuse e nevicate fino a quote collinari con apporti al suolo moderati o localmente abbondanti.Il verificarsi di piogge abbondanti e prolungate può determinare l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua (fiumi, torrenti, canali ma anche rete fognaria) e la loro esondazione con conseguente allagamento della aree circostanti. Possono verificarsi anche frane e smottamenti.