Pioggia e traffico in tilt a Corato

Le precipitazioni delle ultime ore hanno trasformato le strade di Corato in un percorso a ostacoli, con rallentamenti e code che hanno paralizzato la circolazione.Ancora una volta, il sottopasso di via Gravina si è rivelato il punto più critico: l'acqua piovana ha invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito e costringendo automobilisti e pedoni a deviazioni improvvisate.La questione, ormai annosa, continua a sollevare indignazione tra i residenti, che denunciano l'assenza di soluzioni strutturali e chiedono interventi concreti per evitare che ogni pioggia si trasformi in emergenza. Il sottopasso, nato per facilitare la mobilità, è diventato simbolo di inefficienza e di un disagio che si ripete puntualmente, alimentando frustrazione e senso di abbandono.