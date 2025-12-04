Cronaca
Pioggia e traffico in tilt a Corato
Il sottopasso di via Gravina torna ad allagarsi, cittadini e imprenditori esasperati da un problema mai risolto
Corato - giovedì 4 dicembre 2025 9.50
Le precipitazioni delle ultime ore hanno trasformato le strade di Corato in un percorso a ostacoli, con rallentamenti e code che hanno paralizzato la circolazione.
Ancora una volta, il sottopasso di via Gravina si è rivelato il punto più critico: l'acqua piovana ha invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito e costringendo automobilisti e pedoni a deviazioni improvvisate.
La questione, ormai annosa, continua a sollevare indignazione tra i residenti, che denunciano l'assenza di soluzioni strutturali e chiedono interventi concreti per evitare che ogni pioggia si trasformi in emergenza. Il sottopasso, nato per facilitare la mobilità, è diventato simbolo di inefficienza e di un disagio che si ripete puntualmente, alimentando frustrazione e senso di abbandono.
