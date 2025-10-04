Missione Salute
Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato

Il progetto è tornato in Puglia in questi giorni con prestazioni sanitarie gratuite in ambulatori mobili

Corato - sabato 4 ottobre 2025 Comunicato Stampa
"Ci prendiamo cura di tutti. Anche di te": è l'idea che accompagna quest'anno il progetto "Missione Salute" che è tornato in Puglia in questi giorni con prestazioni sanitarie gratuite all'interno di ambulatori mobili delle Misericordie.

Il progetto, ideato dalla Confederazione Nazionale, si avvale della collaborazione delle confraternite locali e, in questo caso, dalla Misericordia di Corato con l'associazione donatori di sangue Fratres e l'associazione Salute e Sicurezza odv.
Nel corso di "Missione Salute" vengono offerti gratuitamente controlli cardiologici con Elettrocardiogramma, ecografia alla tiroide, controllo di glicemia, pressione, visita fisiatrica, visita nutrizionista e audiometrica, saturazione ma anche informazioni ed assistenza e diversi altri test.

L'evento si svolgerà:
  • Sabato 4 ottobre in piazza Cesare Battisti dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
  • Domenica 5 ottobre in piazza Vittorio Emanuele dalle ore alle 8:00 alle 13:00.
REGOLAMENTO

L'accesso agli screening è libero e gratuito fino a esaurimento dei coupon.
Si può ritirare la propria prenotazione direttamente durante le giornate di prevenzione, SOLO PER SE STESSI poiché i posti sono limitati e fino al loro termine.

Programma del progetto "Missione Salute"
Sabato mattina donazione straordinaria di sangue con autoemoteca a cura dell'associazione Fratres. Gli elettrocardiogrammi del sabato mattina saranno dedicati esclusivamente ai donatori di sangue Fratres.

Sabato pomeriggio
- Elettrocardiogramma
- Visita Fisiatrica
- Visita audiometrica

Domenica mattina
- Elettrocardiogramma
- Ecografia alla tiroide
- Visita nutrizionista.

La Misericordia di Corato e la Fratres ringraziano:
  • La confederazione nazionale della misericordia;
  • L'Amministrazione comunale di Corato;
  • L'associazione Salute e Sicurezza odv
  • L'equipe del centro trasfusionale del di Venere col dottor Visceglie;
  • Dottor Fabio Quinto;
  • Dottor Savino Mastrorillo;
  • Dottor Andrea Capogna;
  • Dottoressa Francesca Colavito;
  • Amplifon
  • Misericordie d'Italia
